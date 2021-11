Pojišťovna VIG navýšila zisk, bitcoin stále kolísá okolo 60 000 dolarů a futures jsou dnes smíšené

meziročně navýšila zisk před zdaněním za třetí čtvrtletí o 92 procent. Česká vláda na dnešním zasedání podle premiéra Babiše zřejmě rozhodne o znovuzavedení povinného testování na covid-19 ve firmách, naopak ukončí používání testů jako covidového certifikátu ro vstup do provozoven služeb, restaurací či na hromadné akce. Bitcoin nadále kolísá kolem klíčové úrovně 60 000 dolarů.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,0 % FTSE 100 -0,2 % a DAX +0,1 %.



Vienna Insurance Group oznámila zisk před zdaněním za třetí čtvrtletí ve výši 124,7 milionu EUR proti 65,1 milionu před rokem. Meziročně jde o nárůst o 92 procent. Hrubé předepsané pojistné se meziročně zvýšilo o 8,6 procenta na 2,62 miliardy EUR. Společnost také potvrdila svoji prognózu na letošní rok, zisk před zdaněním stále vidí v rozmezí 450 až 500 miliony EUR a ukazatel combined ratio kolem 95 procent. Lepší je ale výhled pro hrubé předepsané pojistné, které společnost nyní předpokládá nad úrovní 10,4 miliardy EUR proti dosavadní prognóze kolem 10,4 miliardy.

dnes pořádá valnou hromadu k hlasování o přijetí nabídky Nortonu na akvizici. Je potřeba 75 % hlasů.

Nová česká vláda bude jmenována do 3 týdnů, říká ODS Fiala. Prezident Zeman chce údajně vetovat jednoho kandidáta na post ministra.



Evropa zesiluje svůj boj proti Covidu. Česká vláda na dnešním zasedání zřejmě rozhodne o znovuzavedení povinného testování na covid-19 ve firmách, řekl dnes ráno premiér Andrej Babiš na Radiožurnálu. Ještě se podle něj řeší, zda se budou testovat jen neočkovaní, nebo všichni, protože odborníci na to nemají stejný názor. Naopak konec používání testů jako covidového certifikátu dnes navrhne vládě ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) pro vstup do provozoven služeb, restaurací či na hromadné akce od pondělí 22. listopadu.



Německo zdvojnásobuje svůj tlak na očkování, Belgie znovu ukládá mandáty pro práci z domova a Španělsko zavádí posilující vakcíny. Mezitím Švédsko plánuje omezit vstup na některé akce a Portugalsko přijme veškerá „nezbytná“ opatření, aby zastavilo příliv případů. Mnoho nových omezení je zaměřeno na neočkované. Ve Spojených státech se vydávají varování před setkáváním během svátků.



Bitcoin nadále kolísá kolem klíčové úrovně 60 000 dolarů. Představitelé centrálních bank říkají, že měnící se trendy a vývoj ohledně regulací by mohly být stopkou pro zisky digitálnívh aktiv, zatímco američtí zákonodárci se domnívají, že je zapotřebí legislativa nutná k regulaci kryptoměn, než začnou představovat nebezpečí pro finanční systém.



Parabolické zisky pro výrobce elektromobilů tento týden zkorigovaly v podobě ochlazení na akciích Rivian Automotive. Ta po svém úpisu ukončila sérii růstu a vymazala ze své tržní kapitalizace přibližně 23 miliard dolarů. To znamená, že se v žebříčku nejlepších světových výrobců automobilů podle tržní hodnoty propadl zpět za německý . Další startup na elektromobily Lucid, který tento týden přeskočil svou hodnotou a , také snížil svůj.



Debata o přechodné povaze inflace nebere konce a jasně se projevuje v mnoha oblastech, včetně zboží ve Velké Británii. Podle výhledu zůstanou ceny potravin vyšší kvůli nedostatku pracovních sil. Podle ekonomů přispívá k inflaci i výdajový plán amerického prezidenta Joea Bidena a obavy vyvolává také nárůst evropských cen plynu.



Krachem ohrožený čínský developer China Evergrande prodává celý podíl ve streamovací službě HengTen. Dostane za něj 2,13 miliardy hongkongských dolarů (šest miliard Kč), uvedl ve svém dnešním sdělení. Firma je v problémech, protože jen s obtížemi splácí úroky na svých úvěrech.