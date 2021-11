Rivian, nástup elektromobility a řízené zániky

Mezinárodní tým astronomů v nové studii zjistil, že planetární mlhovina je skutečně nejpravděpodobnější konec Slunce. Než ale k tomu dojde, bude to pro Zemi a lidstvo velmi drastické. Slunce je staré asi 4,6 miliardy let. Na základě pozorování jiných hvězd astronomové předpovídají, že dosáhne konce svého života asi za dalších 10 miliard let. Než se ale tak stane, bude to drsné. Asi za 5 miliard let se Slunce má proměnit v červeného obra. Jádro hvězdy se zmenší, ale její vnější vrstvy se rozšíří ven na oběžnou dráhu Marsu a pohltí přitom naši planetu. >áááááá, všichni tu zemřeme!<

Ten, který tančí s papoušky