Rohlik Group příští rok pod novou značkou vstoupí do Itálie, Rumunska a Španělska

Rohlik Group příští rok začne pod novou značkou Sezamo doručovat on-line nákupy nejprve v prvním pololetí v Itálii a Rumunsku, ve druhé půlce roku pak rozšíří službu i do Španělska. Společnost tak již bude působit v sedmi zemích. Ve stávajících zůstane pod dosavadními jmény, tedy Rohlik v tuzemsku, Kifli v Rakousku, Knuspr v Německu a Gurkerl v Rakousku. Rohlik Group to dnes oznámila v tiskové zprávě.



Působení v Miláně a Bukurešti má společnosti přinést zhruba 2,5 milionu nových domácností. Itálie bude zároveň po Německu druhým největším trhem, na kterém bude Rohlik Group zákazníkům nabízet služby. K další expanzi se firma rozhodla po analýzách trhu, které ukázaly nárůst poptávky po nákupu potravin na internetu. Společnost zároveň dnes oznámila, že značku Sezamo v Itálii povede Andrea Colombo.



Na nových trzích chce Rohlik Group působit pod jedinou značkou. "Všechny tyto země vycházejí z latinského jazyka a my jsme chtěli pokračovat ve využívání názvu jídla ve značce. Sezamové semínko je oblíbené ve všech kulturách. Sezamo vychází z italského 'sesamo', rumunského 'sezam' a španělského 'sésamo'," uvedl marketingový ředitel společnosti Jakub Petřina.



Společnost Rohlik Group vznikla v roce 2014. Uplynulý kalendářní rok uzavřela s obratem přes 300 milionů eur (7,8 miliardy Kč), což je roční nárůst o více než 100 procent, a měla 750.000 zákazníků.