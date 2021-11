Rozbřesk: Další zpřísnění opatření v Česku a v Německu a problémy průmyslu se podepíšou na výkonu ekonomiky

Pandemie bude pro nastupující vládu bezesporu tématem číslo jedna. Rekordní počty nakažených v Česku i v Německu jsou špatnou zprávou nejen pro zdravotní systém, ale také pro ekonomiku. Přísnější opatření a přirozený pokles pohybu lidí (mobilita již podle dat společnosti Google klesá) opět dopadnou na sektoru služeb. Je sice pravděpodobné, že to bude méně než před rokem, je třeba si ale uvědomit, že právě služby byly tentokrát hlavním motorem českého růstu v posledním kvartále.



Na průmysl rozhodně spoléhat nelze. Velmi špatná je jak v Česku, tak i v Německu zejména situace v sektoru automotive, který je nejvíce zasažen výpadky v subdodávkách. Zdá se, že nejhorším měsícem byl říjen (kdy výroba v řadě závodů včetně Škody Auto jednoduše stála). Listopadové vylepšení podmínek je však zatím pouze mírné - Škoda AUto podle zpráv z tisku jede na 60% a řada zahraničních odběratelů českého sektoru automotive jednoduše dál stojí na místě. Dnešní HN přitom správně poukazují, že české malé a středně velké firmy (nejen v odvětví automotive) mají oproti Německu velký handicap v tom, že nemohou čerpat podporu na dočasně nevyužitou pracovní sílu. Program Antivirus skončil a i když stávající vláda slíbila jeho dočasné obnovení pro nejvíce postižená odvětví jako automotive, zatím se nic neděje. Česko přitom na rozdíl od Německa nemůže využít klasický zákon u kurzerbeitu, který ještě neprošel schvalovacím kolem v Evropské komisi.





Konec roku tak bude relativně náročný jak pro sektor služeb, tak i pro průmysl. A není tak vyloučené, že česká ekonomika zcela zastaví svůj růst a zaostane za poslední podzimní prognózou ČNB. Pokud však překvapení nebude výrazné, nepředpokládáme, že by ČNB přerušila svůj cyklus zvyšování úrokových sazeb.







*** TRHY ***



Koruna



Česká koruna jako by se zasekla v okolí 25,20 EUR/CZK a nechtělo se jí dál. Koruna sice nebyla schopná ocenit v posledních týdnech další nárůst českých sazeb. Na druhou stranu se ale teď relativně drží v prostředí posilujícího dolaru a narůstajícího strachu z pandemie napříč Evropou. A to je pro korunu docela dobrý příslib do budoucna - okamžiku, až globální napětí trochu poleví.



Zahraniční forex



Eurodolar sestupuje níže a níže, a to s narůstajícím přesvědčením, že ECB na rozdíl od Fedu nebude mít prostor a především ochotu jakkoliv reagovat na vysokou inflaci. Přitom zatímco rétorika ECB je stále extrémně holubičí, tak američtí centrální bankéři již přitvrzují, což roztahuje úrokový diferenciál ve prospěch dolaru a tlačí EUR/USD níže.

Dnešní konjukturální data z USA (Phily Fed a týdenní data z trhu práce) mohou dále podtrhnout medvědí náladu na eurodolarovém trhu.



Po úterním zasedání MNB forint zpevnil a to přesto, že zvýšení sazeb bylo nižší, než výnosová křivka očekávala. Posílení forintu bylo dáno tím, že MNB zmínila možnost, že by mohla zvednout jednotýdenní depozitní sazbu, a to nad úroveň základní sazby (nyní 2,10 %). Jednotýdenní depo sazba se přitom může měnit prakticky každý čtvrtek, kdy MNB o ní jedná. Neboli trh bude sledovat, zda-li se dnes něco s jednotýdenní sazbou stane, resp. jak to vlastně MNB v úterý myslela. Pokud zůstane sazba beze změny, může to být pro HUF zklamání.