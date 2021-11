Za růstem cen emisních povolenek nejsou nekalé tržní praktiky, zjistil regulátor

Výrazný růst cen emisních povolenek, který částečně přispívá ke zdražování energií, nezpůsobují záměrné manipulace na trhu. Vyplývá to z předběžné zprávy Evropského úřadu pro cenné papíry a trhy (ESMA), který pověřila kontrolou fungování emisního trhu Evropská komise (EK). Za vysokými cenami povolenek vidí cenové manipulace část unijních politiků, včetně premiéra Andreje Babiše. Ten kvůli požadavku na regulaci emisního trhu v říjnu blokoval přijetí závěrů summitu Evropské unie.



Ceny povolenek, které musejí nakupovat velcí průmysloví znečišťovatelé ovzduší, za poslední rok vzrostly více než dvojnásobně a v současnosti se pohybují kolem 70 eur (1770 Kč) za tunu oxidu uhličitého (CO2). Kromě podniků mají na trh přístup i například investiční fondy, jejichž roli by chtěl Babiš i někteří další unijní politici omezit.



"Růst počtu účastníků trhu nemůže být sám o sobě brán jako důkaz jakékoli formy neuspořádaného obchodování či nekalých praktik na uhlíkovém trhu," uvedl ve čtvrteční zprávě evropský regulátor. Podle ESMA je fungování trhu včetně růstu počtu obchodníků v souladu s předpoklady, úřad nicméně hodlá situaci dál analyzovat. Prozkoumáním tržní praxe jej pověřila komise, kterou k tomu na říjnovém summitu po Babišově tlaku vyzvali lídři unijních zemí.



Prudký růst cen energií přiměl v posledních týdnech evropské státy k zavádění daňových úlev či přímé finanční podpoře nejzasaženějších obyvatel či firem. Česká republika, Francie a jihoevropské země požadují, aby EU navíc zasáhla do fungování trhů s elektřinou či právě s emisními povolenkami. Růst cen emisních povolenek má však podle Evropské komise na zdražování energií jen malý vliv, zásadnější je velká poptávka související s pokrizovým oživením či nedostatek zásob zemního plynu. Podobný názor zastává i řada unijních zemí, Brusel se proto v rámci celounijních plánů hodlá soustředit spíše na společné nákupy plynu či na rozšiřování strategických rezerv.