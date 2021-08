Cena emisních povolenek poprvé vystoupila nad 60 eur za tunu, za rok se zdvojnásobila

Cena emisních povolenek v Evropské unii dnes poprvé překročila 60 eur (přes 1500 Kč) za tunu. Informovala o tom agentura Reuters. Systém obchodování s povolenkami je hlavním nástrojem EU k omezování emisí skleníkových plynů a byl zprovozněn v roce 2005.



Cena se dnes dopoledne vyšplhala až na 61,01 eura za tunu. Kolem 9:30 SELČ se pohybovala kolem 60,40 eura a proti předchozímu závěru si připisovala více než dvě procenta. Za poslední rok se cena povolenek zhruba zdvojnásobila. Přispěly k tomu ambicióznější cíle pro snižování emisí a rekordní ceny plynu.



Podle analytiků společnosti Refinitiv by tento týden mohl cenám povolenek poskytnout podporu nižší aukční objem a také růst cen ropy. Bankovní prázdniny v Británii by pak vedle objemu obchodování mohly zvýšit i nestabilitu na trhu.



Analytická společnost S&P Global nedávno uvedla, že v srpnu se prudce snížila primární nabídka povolenek z vládních aukcí, další pokles se očekává tento týden. Přispěje k tomu snížení počtu aukcí z pěti na tři kvůli bankovním prázdninám v Británii a uzavření evropské energetické burzy EEX kvůli výročnímu zasedání výboru 2. září. EEX přitom aukce pořádá. Ceny povolenek se zvyšují i díky růstu cen ropy a zotavení cen zemního plynu v Evropě.



Evropský systém obchodování s emisemi ETS je hlavním nástrojem pro snížení emisí skleníkových plynů. Stanovuje limity celkového množství skleníkových plynů, které mohou vypouštět sektory v jeho působnosti, a zároveň umožňuje podnikům získat nebo zakoupit emisní povolenky, s nimiž lze podle potřeby obchodovat. Když se jejich cena zvyšuje, roste i motivace firem snažit se snižovat emise.



Evropská komise (EK) v květnu uvedla, že počet povolenek v oběhu se loni zvýšil, protože pandemie covidu-19 vedla k poklesu emisí. Na konci loňského roku bylo podle komise v oběhu zhruba 1,579 miliardy povolenek, o 14 procent více než před rokem. Komise proto rozhodla, že z budoucích aukcí stáhne 378,9 milionu povolenek a umístí je do rezervy pro stabilizaci trhu.