KKR nabídnul za Telecom Italia 10,8 mld. eur, podle největšího akcionáře jej podhodnotil

Americký investiční fond KKR nabídnul 10,8 miliardy eur (275,1 miliardy Kč) za největší italskou telekomunikační společnost Telecom Italia (TIM). Ta v neděli oznámila, že záměrem KKR je pak stáhnout akcie podniku z burzy. Itálie má ale pro podobné situace přísné zákony, které upravují, za jakých podmínek mohou zahraniční společnosti získat podíly ve firmách považovaných v Itálii za strategické.



Krok amerického fondu přichází v době, kdy ředitel italské firmy Luigi Gubitosi bojuje o přežití ve funkci. Čelí totiž kritice ze strany největšího akcionáře, kterým je francouzská mediální skupina Vivendi. Ta není spokojena s tím, že Telecom Italia za tři měsíce už dvakrát varoval před zhoršením hospodaření a že Gubitosi nebyl za tři roky v čele podniku schopen zastavit pokles tržeb. Akcie podniku za tu dobu odepsaly skoro 40 procent hodnoty.



Fond KKR stanovil předběžnou cenu pro účely nezávazné nabídky na 0,505 eura za akcii, což je prémie 45,7 procenta ve srovnání s páteční závěrečnou cenou na burze v Miláně. Akcie TIM dnes vzrostly až o 30 procent a odpoledne se prodávaly zhruba za 0,45 eura.



Správní rada Telecomu Italia se nabídkou v neděli zabývala několik hodin na mimořádné poradě. Radě předsedá bývalý činitel italské centrální banky Salvatore Rossi. V krátkém sdělení zveřejněném po jednání ale firma žádné konkrétní závěry neuvádí. Není tedy jasné, zda záměr amerického fondu podpoří. Poznamenala například, že fond KKR svou nabídku považuje za přátelskou a že bude usilovat o to, aby získal podporu společnosti.



Vivendi má snahu Gubitosiho nahradit někým jiným. Francouzský podnik se domnívá, že nabídka KKR firmu dostatečně neoceňuje, řekl podle agentury Reuters zdroj blízký této francouzské firmě. Vivendi má v Telecomu Italia 24procentní podíl a čelí citelné kapitálové ztrátě. Za každou akcii, kterou teď vlastní, totiž zaplatila v průměru 1,071 eura. V pátek akcie uzavřely na 0,3465 eura a nad jedním eurem byly naposledy před více než pěti lety.



Nový vlastník italské firmy by musel převzít i její závazky. Hrubé zadlužení Telecomu Italia dosahuje asi 29 miliard eur (více než 738 miliard Kč), čistý dluh se pohybuje kolem 22,5 miliardy eur. Součet nabízené ceně a čistého dluhu tak dává hodnotu firmy asi 33 miliard eur (více než 837 miliard Kč).



Italská vláda se teď chystá čerpat miliardy eur z evropských fondů určených na obnovu ekonomiky a využít by je chtěla i na zrychlení internetu. Kabinet si je dobře vědom, že musí najít způsob, jak bývalý telekomunikační monopol nyní podpořit a ochránit zhruba 42.500 pracovních míst, upozorňují zdroje.



Telecom Italia býval v majetku italské vlády korunním klenotem, a to až do nepovedené privatizace v roce 1997, poznamenal Reuters. Pro vládu je ale budoucnost Telecomu Italia i nadále důležitá, protože firma provozuje i telekomunikační infrastrukturu. Ministerstvo financí zatím nerozhodlo, zda v tomto případě bude nutné využít zvláštních práv, která má vláda k dispozici u strategických firem, o které projeví zájem zahraniční subjekt.



"Zkušený poskytovatel soukromého kapitálu, jako je KKR, by se mohl ukázat jako vhodnější volba pro zotavení Telecomu Italia," poznamenali analytici největší švýcarské banky UBS. Pokud by fond KKR po převzetí firmy její akcie stáhnul z burzy, usnadnilo by to podle nich i restrukturalizaci podniku.



KKR musí získat alespoň 51 procent akcií italského podniku, pokud chce s nabídkou na převzetí uspět. Ve firmě má 9,8 procenta akcií státní investiční podnik CDP, který je tak po Vivendi druhým největším akcionářem. Jeho úkolem je především dohlížet na kroky managementu a ujistit se, že jeho rozhodnutí jsou v zájmu státu. Firmě za posledních pět let klesly tržby zhruba o 20 procent, většinou kvůli konkurenci ze strany firem, jako je Illiad, Vodafone, Wind Tre a Fastweb.