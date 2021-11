Eurowag kupuje za téměř miliardu korun maďarského správce vozových parků WebEye

Český poskytovatel platebních a technologických služeb pro autodopravce Eurowag kupuje maďarskou firmu WebEye Telematics. Ta se zabývá poskytováním služeb správy vozového parku. Eurowag za akvizici okamžitě zaplatí 38,5 milionů eur, do tří let by pak měl podle plnění dohodnutých kritérií doplatit další část, maximálně 55,9 milionu eur. Informovala o tom dnes česká společnost. Na transakci upozornil web E15.



Transakce by měla být dokončena v prvním čtvrtletí příštího roku, čekat se bude na splnění některých podmínek, včetně povolení od maďarských a rumunských úřadů. Akvizice WebEye Telematics by měla pro Eurowag znamenat rozšíření zákaznické základy. Podle podniku má maďarská společnost na starosti správu více než 57.000 kamionů ve střední a východní Evropě. Zákazníci maďarské firmy budou moci využívat služby Eurowagu.



Podle šéfa české společnosti Martina Vohánky by koupě WebEye mělo pomoci rozvíjet platformu Eurowagu. Zároveň by to podle něj mělo přispět ke snížení poměru jízd kamionů bez nákladu a zlepšit tak bezpečnost silničního provozu, kdy provozovatelé vozového parku budou mít větší přehled o stavu svých vozidel. V čele WebEye zůstane zakladatel firmy Pál Németh, který by měl dohlížet na integraci s Eurowagem. "S integrovanými systémy cílíme na redukování dopadu našeho podnikání na životní prostředí," citovala E15 Vohánku.



Eurowag umožňuje menším dopravním společnostem využívat jednotný platební systém pro pohonné hmoty a mýtné či vrácení daně z přidané hodnoty (DPH). Těmto dopravcům, kteří tvoří kolem 80 procent odvětví, poskytuje i služby, které jim za využití dat z jejich telematických systémů naplánují nejefektivnější trasy.



Společnost vznikla před více než 25 lety. Má zhruba 1000 zaměstnanců a poskytuje služby zákazníkům asi ve 30 zemích Evropy, Asie a Blízkého východu.



Loni firma hospodařila se ziskem před úroky, daní a odpisy (EBITDA) 57 milionů eur (1,46 miliardy Kč), což byl proti předchozímu roku nárůst o 22 procent. Čisté tržby dosáhly 125,5 milionu eur (3,2 miliardy Kč) a zisková marže 46 procent. Téměř 60procentní podíl ve firmě drží její zakladatel Vohánka. V roce 2016 koupila zhruba 33procentní podíl americká investiční firma TA Associates. Od letošního roku obchoduje firma své akcie na londýnské burze. Vohánka je podle letošního žebříčku časopisu Forbes 30. nejbohatším Čechem s majetkem 10,5 miliardy korun.