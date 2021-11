Ericsson akvíruje specialistu na cloudovou komunikaci Vonage. Zaplatí za ni 6,2 miliard dolarů

Švédský výrobce telekomunikačních zařízení převezme za 6,2 miliardy USD (téměř 140 miliard Kč) americkou firmu Vonage, která se specializuje na cloudovou komunikaci. Firma to dnes uvedla v tiskové zprávě. Dohoda je největší akvizicí švédské firmy za několik let a přichází po loňském převzetí americké firmy Cradlepoint za 1,1 miliardy USD, uvedla agentura Reuters. Akcie Ericssonu ve Stockholmu klesají o 3,5 %.



Cena je stanovena včetně dluhu, a tansakce by měla být dokončena v první polovině příštího roku. Správní rada Vonage dohodu jednomyslně podpořila, schválit ji ale ještě musejí akcionáři Vonage a také regulační úřady.



Tržby společnosti Vonage za finanční rok do konce září činily 1,4 miliardy USD. Cloudová komunikační platforma firmy slouží více než 120.000 zákazníkům a více než jednomu milionu registrovaných vývojářů po celém světě.



Transakce je v souladu s plánem Ericssonu, který počítá s celosvětovou expanzí v bezdrátových sítích a zvýšením podílu na trhu. Představuje také novou etapu plánovaného směrování firmy pod vedením generálního ředitele Börje Ekholma. Ten se ujal funkce v roce 2017 a rozhodl se zaměřit na restrukturalizaci podniku a změnu jeho zaměření. se na začátku tohoto tisíciletí zaměřil na řadu multimediálních oblastí, ale potýkal se s tím, že jeho nákupy často nešlo správně zařadit do provozní činnosti, což zatěžovalo zisk a marže skupiny.