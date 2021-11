Rozbřesk: Česká ekonomika míří opět do útlumu

V době, kdy se česká ekonomika stále ještě vypořádává s vysokými cenami surovin, začíná její vývoj komplikovat zhoršující se vývoj koronavirové pandemie. Počty nově nakažených lámou rekordy, a i když si nejspíš nevynutí přímo lockdown, dopad na křehké oživení ekonomiky nepochybně mít budou.

První na řadě je cestovní ruch, který se zdaleka ještě neoklepal z loňské první vlny covidu. Stále zde chybí miliony zahraničních nerezidentů dříve navštěvujících ČR, jejichž nepříjezd znamená výpadek spotřeby okolo 100 mld. korun za rok.

Rozjezd pandemie ovšem mění i chování tuzemských obyvatel, kteří aktuálně pomalu začínají omezovat návštěvy obchodů, a rovněž části zaměstnanců mířících zpět na home office. Problém firem s nedostatkem zaměstnanců mohou znovu umocnit povinné karantény a ošetřovačky, takže ekonomika směřuje i bez velkých restrikcích opět do útlumu.

Předvánoční „žně“ v odvětví HORECA se už v důsledku obezřetenosti firem i jednotlivých návštěvníků ani tentokrát nejspíš konat nebudou. Když k tomu navíc připočteme velmi slabý výsledek automobilového průmyslu na začátku čtvrtletí, tak se krátkodobý výhled české ekonomiky stále zhoršuje. A to ponecháváme stranou vysokou inflaci, která se na chování spotřebitelů i jejich náladách nepochybně rovněž podepíše. Ostatně už dnes budou k dispozici nové výsledky průzkumu důvěry napříč českou ekonomikou, od nichž se asi nic pozitivního nedozvíme.



Naproti tomu optimisticky vyzněly včera zveřejněné předběžné listopadové indexy nákupních manažerů v eurozóně. Nejenomže jsou stále výrazně nad padesátkou, ale rovněž se za poslední měsíc zvýšily. Celkový PMI za eurozónu je dokonce stále nad předpandemickým dlouhodobým průměrem, nicméně i zde je vidět, že výsledky zaostávají za optimistickým třetím kvartálem. Při čtení zprávy o posledním vývoji evropského PMI asi nepřekvapí zmínky o nepříznivé situaci v automotive a cestovním ruchu, který se stejně jako u nás jen velmi těžce vrací na výsluní.

V každém případě služby v největších zemích eurozóny stejně jako relativní optimismus na perifériích dávají šanci udržet eurozónu i ve čtvrtém kvartále na růstové trajektorii. Otázkou je, zda například rekordní pandemická čísla nepovedou k razantnímu zpřísnění opatření v Německu, které je v tomto směru už nyní výrazně tvrdší než stále ještě "rozvolněná" ČR.





*** TRHY ***



Koruna



Koruna se v průběhu včerejšího obchodování pohybovala v blízkosti hranice 25,50 EUR/CZK. Vysoký úrokový diferenciál, který se v blízké době dále rozšíří, je nyní stranou a trhy jsou opět ve vleku nejistoty. Počty nově nakažených jsou (nejenom u nás) rekordní, a tak nelze vyloučit další opatření, která negativně ovlivní další vývoj tuzemské ekonomiky. Krátkodobý výhled pro korunu je proto prozatím méně příznivý.



Zahraniční forex



Znovu-jmenování Jeroma Powella guvernérem Fedu se na dolaru podepsalo podle očekávání příznivě. Na frontě s eurem zdolal dolar 18měsíční maxima a posílil až do okolí 1,125 EUR/USD, kde leží lehčí technická bariéra. Rozjetý dolar se ale může zastavit spíše na až v pásmu v okolí 1,10 EUR/USD. Po jmenování Jeroma Powella trhy očekávají, že Fed výrazněji přeladí na jestřábí notu.



Ropa

Turbulentní seanci má za sebou ropa. Zkraje včerejšího dne se pohybovala pod cenou z předešlé seance, ovšem poté promluvil do vývoje americký prezident. Spojené státy uvedly, že uvolní 50 milionu barelů ropy ze strategických rezerv a to ve spolupráci s Čínou, Japonskem, Jižní Koreou, Indií a Velkou Británií. Důvodem je pokus snížit cenu komodity poté, co OPEC+ opakovaně ignoroval výzvy k větší produkci, WTI +2,6 %, Brent +3,6 %.