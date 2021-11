Podnikatelská nálada v Německu se v listopadu pátý měsíc za sebou zhoršila. Výrobci se dále potýkají s problémy v dodavatelských řetězcích a to zhoršuje spolu s nárůstem počtu nakažených koronavirem vyhlídky růstu největší evropské ekonomiky. Vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky dnes zveřejnil výzkumný institut Ifo.



Index podnikatelské nálady podle Ifo klesl na 96,5 bodu z říjnových 97,7. Analytici v anketě agentury Reuters v průměru očekávali, že index za listopad klesne na 96,6 bodu.



"Problémy s dodávkami a čtvrtá vlna pandemie jsou pro německé podniky výzvou," uvedl prezident Ifo Clemens Fuest.



Průzkum Ifo kontrastuje s průzkumem mezi nákupními manažery, který v úterý naznačil, že růst německého soukromého sektoru v listopadu mírně zrychlil navzdory přetrvávajícím problémům s dodávkami a rekordně vysoké inflaci.



Německá centrální banka v pondělí varovala, že ekonomika by mohla v posledním čtvrtletí letošního roku stagnovat. Nedostatek zboží i pracovních sil a nová protipandemická opatření by mohly ukončit její křehké oživení.