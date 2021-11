Akcie přerušily pokles a zůstávají opatrné, eurodolar míří dál dolů

Výnosy na globálních dluhopisových trzích naznačují, že se spekulace na rychlejší odebírání podpory centrálních bank dál neroztáčejí. Dopoledne jdou kratší i delší splatnosti v USA a Německu dolů o 2-3 bazické body. Spolu s tím klesá i tlak na akcie, které však zatím situace nevyužívají k nahrazování ztrát. Investoři zřejmě zůstávají opatrní nejen kvůli měnové politice, ale také vlně koronaviru či energiím, které včera znovu poskočily výš.



Dnes zveřejněný německý index podnikatelského klimatu Ifo dopadl zhruba podle očekávání a ani on tak nepřinesl nějaké nepříjemné překvapení, poté co nedávno vyšly slušné PMI. Na programu je dnes ještě americké HDP za 3Q, respektive jeho revize, která by mohla přinést mírné vylepšení dat. Významný dopad na trhy však nečekáme, stejně jako v případě objednávek zboží dlouhodobé spotřeby za říjen.

Ropa dnes jen mírně koriguje včerejší nárůst a Brent se obchoduje stále u 82 USD. Hlavní pozornost míří na OPEC+ a jeho reakci na oznámené uvolnění strategických rezerv velkými konzumenty ropy. Zlato se konsoliduje po včerejším poklesu.

Vývoj evropských akcií je nyní smíšený - lehký pokles sledujeme na CAC 40 či IBEX 35, DAX je -0,3 pct, naopak FTSE 100 nebo AEX se nacházejí těsně v plusu. Americké futures zatím naznačují mírně negativní start na Wall Street. Eurodolar se po přestávce vydává opět níž a obchoduje se na 1,1210.





Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:27 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.4822 -0.1484 25.5610 25.4682 CZK/USD 22.7185 0.1543 22.7570 22.6500 HUF/EUR 368.1031 -0.6292 370.3500 367.1200 PLN/EUR 4.6725 2.6461 4.7062 4.6702

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.1651 -8.3118 7.1918 7.1563 JPY/EUR 129.0150 -0.3476 129.2690 128.7660 JPY/USD 115.0370 -0.0643 115.1140 114.8110

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8391 -0.2206 0.8415 0.8388 CHF/EUR 1.0496 -0.0257 1.0507 1.0482 NOK/EUR 9.9991 0.0020 10.0310 9.9793 SEK/EUR 10.1860 0.1380 10.1871 10.1509 USD/EUR 1.1216 -0.2907 1.1260 1.1203

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3845 0.0000 1.3891 1.3833 CAD/USD 1.2680 0.0552 1.2694 1.2665