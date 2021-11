Nálada německých spotřebitelů se kvůli koronaviru a inflaci zhoršila, ukazuje průzkum

Prudký růst počtu nově nakažených koronavirem v Německu a neobvykle vysoká inflace měly negativní vliv na náladu spotřebitelů v zemi. To zhoršuje vyhlídky podnikatelů v nadcházejí předvánoční nákupní sezoně. Vyplývá to z průzkumu, který dnes zveřejnil institut GfK. Jeho index spotřebitelské nálady na měsíc prosinec klesl na minus 1,6 bodu, což je nejnižší hodnota od června.



V předchozím měsíci hodnota indexu po zpřesnění dat činila jeden bod. Pokud je hodnota v záporných číslech, znamená to, že soukromá spotřeba ve srovnání se stejným obdobím loni klesne. Analytici podle agentury Reuters očekávali, že hodnota indexu se sníží na minus 0,5 bodu.



Hlavní ekonom GfK Rolf Bürkl uvedl, že čtvrtá vlna pandemie nemoci covid-19, kdy prudce roste počet nakažených a nemocnice se dostávají na pokraj svých kapacit, vyvolává obavy, že se chystají další omezení pro obchody a restaurace. Současně inflace stoupla na více než čtyři procenta, což snižuje kupní sílu spotřebitelů. To zhoršuje vyhlídky pro nadcházející hlavní nákupní sezonu.



Očekávání spotřebitelů ohledně výše jejich osobních příjmů a vývoje ekonomiky se zhoršilo. Jejich ochota utrácet tak klesla nejníže za devět měsíců.



Nepříznivé vyhlídky výdajů domácností znamenají, že ekonomika bude v posledních třech měsících letošního roku pravděpodobně stagnovat. Příliš ji totiž nepodpoří ani průmyslový sektor, který se nyní potýká s vážnými problémy v dodavatelském řetězci.



Německá centrální banka v pondělí uvedla, že nedostatek zboží a pracovní síly a nová omezení kvůli pandemii ukončují křehké oživení ekonomiky.



Německá ekonomika je největší v Evropě a je na ní závislá řada českých firem. Tempo růstu německé ekonomiky ve třetím čtvrtletí zpomalilo na 1,7 procenta z 1,9 procenta v předchozím kvartálu. Na celý rok ministerstvo hospodářství očekává růst o 2,6 procenta.