Zemědělské dluhopisy s výnosem 5,75 % ročně nově mezi deseti nejvýnosnějšími na pražské burze

Největší slovenský výrobce vajec, Babičkin dvor, obchoduje na pražské burze historicky první zemědělské dluhopisy za 200 milionů korun. Nabízejí investici do bio produkce. Účel emise je co nejrychlejší navýšení produkce neklecových vajec.



Pro devět farem společnosti Babičkin dvor, které na jihu Slovenska více než dvacet let produkují desítky miliónů vajec ročně, není omezení klecového chovu věcí trendu nebo legislativních nařízení. „Přechod na bioprodukci se nám vyplatí a z etického hlediska je to jediná správná cesta,“ vysvětloval majitel společnosti Babičkin dvor Jaroslav Novák při prezentaci své firmy na prvním českém Bond Summitu na začátku října v Praze.



Poptávka po podestýlkových vejcích jako produktu udržitelného zemědělství roste. Pocházejí od zvířat chovaných ve férových podmínkách a jsou krmena přírodními krmivy. Investicí do rozvoje udržitelných farem nezískáváte jen podíl na produktech bio zemědělství, ale investujete také do budoucnosti svých dětí v podobě ochrany klimatu, protože bio vejce mají nižší uhlíkovou stopu.



Společnost Babičkin dvor do přestavby svých farem na podestýlkové chovy a chovy ve voliérách už v předchozích letech vložila nemalé úsilí. „Jde jak o vlastní morální přesvědčení, tak o důkaz pro budoucí generace, včetně mé dcery, že se to dá dělat jinak, v důstojnějších podmínkách,“ říká Novák.



Ve slovenském Tescu je Babičkin dvor dlouhodobě výhradním dodavatelem bio vajíček. Vejce dodávají také do klíčových obchodních řetězců, jako Billa, COOP nebo Kaufland. Aby společnost získala potřebné prostředky na splnění svého cíle – plného zrušení klecových chovů do roku 2024 – vstoupila s dluhopisy na burzu.



Dluhopisy společnosti Babičkin dvor jsou umístěny na Free Marketu pražské burzy pod ISIN CZ0003532590. Jsou zajištěné 100 % akcií Babičkina dvora. Přijetím na burzu se zařadily mezi desítku dluhopisů s nejvyšším výnosem obchodovaných na Burze cenných papírů Praha. Jde o historicky první možnost vložit na BCPP finance do bio zemědělství. Jmenovitá hodnota dluhopisu je 10 tisíc korun, celková výše emise je 200 milionů korun. Čtyřleté dluhopisy jsou splatné v červenci 2025. Roční výnos 5,75 % p. a. bude vyplácen každý rok vždy k 1. červenci. Detailní informace o emisi jsou k dispozici na webové stránce.

(Komerční sdělení)