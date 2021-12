I říjnový výsledek průmyslu poznamenala především výroba aut, nejhorší má ale snad za sebou

Říjnový pokles průmyslu asi nepřekvapil nikoho, kdo sleduje dění v jeho tuzemském největším oboru – a sice v automobilovém průmyslu. Celkově se průmyslová výroba snížila meziročně o 5,1 % (podle sezónně očištěných dat), nicméně převážná část oborů zůstala i tentokrát v černých číslech.



Potvrzuje se tak opět, že problém mají především výrobci automobilů a jejich dodavatelé čelící problémům se zásobováním ze zahraničí v podstatě už od dubna letošního roku. Ale nyní jsou zde konečně vidět první dílčí signály zlepšení, neboť ve srovnání se zářím už výroba aut konečně mírně vzrostla (+5,5 %). Když navíc vezmeme v úvahu další zprávy přicházející z oboru, tak i v závěru roku vypadá situace mnohem nadějněji než třeba v létě. Problém s dodávkami komponent se ještě zcela sice nevyřešil, ale výroba je už přece jen plynulejší než v předcházejících měsících.



Vedle automobilového průmyslu, který vykazuje více než třetinový meziroční propad, jsou ve výrazném útlumu zpracovatelé dřeva, tedy suroviny, která má za sebou citelný nárůst cen způsobený zvýšením poptávky v zahraničí.





Kontrast, který je vidět na celkových výsledcích – tedy automobilový průmysl vs. ostatní – je patrný i u nových zakázek. Zatímco u aut je vidět propad zakázek o pětinu, ostatní sledované obory jsou meziročně stále v plusu. Některé (jako například chemický, papírenský, farmaceutický průmysl nebo výroba kovů) dokonce vykazují dvouciferný nárůst poptávky. V případě aut však vidíme problém stále na straně výroby, respektive extrémních dodacích lhůt, které od nových objednávek mohou jen odrazovat. O poptávce po nových vozech v tuto chvíli asi nemá smysl moc pochybovat.



Zdá se, že to nejhorší má tuzemský průmysl snad za sebou. Napovídají tomu nejenom meziměsíční tempa, ale i aktuální soft průzkumy zveřejněné v posledních dvou týdnech. Průmysl se však i nadále bude muset vypořádávat s problémy se zásobováním ze zahraničí, s vysokými vstupními cenami a rovněž i chybějícími pracovníky, nicméně jeho výsledky by se měly začít opět zlepšovat.