Růst čínského vývozu v listopadu zpomalil, dovoz naopak zrychlil

Tempo růstu čínského vývozu v listopadu zpomalilo. Mohl za to silný jüan, slábnoucí poptávka a vyšší náklady. Dovoz však nečekaně zrychlil, protože země se snaží doplnit zásoby vyčerpaných komodit, jako uhlí. Přebytek bilance zahraničního obchodu se snížil na 71,72 miliardy USD (1,6 bilionu Kč) z říjnových 84,54 miliardy USD. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil čínský celní úřad.



Analytici dotazovaní agenturou Reuters očekávali snížení přebytku obchodní bilance na 82,75 miliardy USD.



Vývoz v listopadu stoupl meziročně o 22 procenta. V předchozím měsíci vzrostl o 27,1 procenta. Analytici očekávali zpomalení růstu vývozu až na 19 procent.



Dovoz vzrostl o 31,7 procenta po jeho zvýšení o 19,8 procenta v říjnu. Analytici odhadovali, že vývoz stoupne o 20,6 procenta.



Dovoz uhlí v listopadu stoupl na nejvyšší hodnotu v letošním roce, protože největší světový konzument tohoto paliva, považovaného za špinavé, se po nástupu zimy snažil zásobit svou energetickou soustavu, která bojuje s jeho nedostatkem. Zmírnění energetické krize rovněž podpořilo poptávku po mědi. Dovoz tohoto důležitého průmyslového kovu byl nejvyšší od března.



Nejnovější údaje přicházejí poté, co centrální banka snížila objem hotovosti, kterou musí komerční banky držet ve svých rezervách. Tento krok má podpořit zpomalující ekonomický růst.



Číně se dařilo výrazně oživit z pandemie, ale objevují se známky toho, že dynamika slábne. Nedostatek energie, regulační zásahy do hlavních průmyslových odvětví a problémy s dluhy v realitním sektoru negativně ovlivňují oživení. Analytici očekávají v nadcházejících měsících další vládní podpůrná opatření.