Úterý začíná strmým růstem akcií v Evropě, euro však dál ustupuje

Na pozitivní včerejšek v Americe navázala Asie, které pomohla naděje na podporu ze strany čínské centrální banky. Následovala data z čínské ekonomiky, která můžeme hodnotit spíše pozitivně, když vývoz i dovoz za listopad překonaly očekávání. Obchodní bilance se sice smrskla, ale při sílící domácí poptávce by to nemuselo být vnímáno špatně.

V Evropě pozitivně překvapila německá průmyslová výroba, poté co včera naopak zklamaly objednávky. Zdejší akcie se vydaly svižně nahoru: DAX roste o 2 procenta, FTSE 100 je +1 procento, CAC 40 přidává 1,9 procenta a AEX už je výš o 2,6 procenta. A další slušný nárůst ukazují také americké futures.

Na vývoj trhů mohou mít částečně vliv zmíněná data, dále pokles strachu z omikronu, ale podle nás to nejsou příliš silné stimulanty. Pohyb hlavních trhů ukazuje nadále velký objem peněz, které číhají na sebemenší pokles a mohly se opřít o to, že hlavní americké indexy technicky podržel 100denní průměr. Co se týče klíčového tématu - politiky Fedu - rostoucí krátké americké výnosy naznačují, že se očekávání neotáčejí a trh se připravuje na rychlejší tapering. Otázkou nyní je, do jaké míry ještě může Fed překvapit, respektive jestli se akcie s jeho urychlením normalizace naopak smířily a téma už nemá takový potenciál jim ublížit.

Eurodolar zrána činí další menší krok směrem dolů a obchoduje se na 1,1265, zlato je v klidu. Ropa včera nakonec ještě vyrostla a dnes v tom pokračuje, když přidává další 2 procenta. Koruna nechává stranou jak vývoj ve světě, tak domácí data. Tentokrát vyšla o trochu horší čísla z průmyslu, česká měna však vůči euru setrvává s minimální změnou u 25,44.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:43 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.4454 0.1131 25.4566 25.3974 CZK/USD 22.5810 0.2286 22.6125 22.4845 HUF/EUR 365.1304 -0.1275 365.6500 364.0700 PLN/EUR 4.5986 0.0736 4.6021 4.5909

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.1755 -0.2672 7.1972 7.1667 JPY/EUR 128.0880 0.0105 128.4920 127.9590 JPY/USD 113.6650 0.1458 113.7400 113.5870

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8496 -0.1405 0.8512 0.8493 CHF/EUR 1.0414 -4.9909 1.0451 1.0411 NOK/EUR 10.2188 -0.4222 10.2702 10.1911 SEK/EUR 10.2308 1.0937 10.2509 10.2149 USD/EUR 1.1269 -0.1290 1.1298 1.1254

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4098 -0.5780 1.4207 1.4081 CAD/USD 1.2716 -0.3308 1.2735 1.2710