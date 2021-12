Rozbřesk: Růst mezd překonal očekávání ČNB. Koruně svědčí ústup pandemie

Včera měly trhy možnost seznámit se jednak s posledními údaji za třetí kvartál, které se zveřejňují se zpožděním, až po celkové výsledky ekonomiky. Protože jde z pohledu ČNB o velmi důležitá data indikující domácí mzdové tlaky, stojí zvláště tentokrát za trochu pozornosti. Podle nových čísel statistického úřadu se průměrná mzda ve třetím čtvrtletí zvýšila o 5,7 %, reálně pak „díky“ vyšší inflaci jen o 1,5 %. Stejným tempem jako průměrná mzda, kterou nevydělají zhruba dvě třetiny zaměstnanců, vzrostla i mzda mediánová.

Někoho sice může zaujmout, že mzdové tempo je ve srovnání s druhým kvartálem poloviční, ale s ohledem na srovnávací základ z doby první vlny pandemie, to nemá smysl moc řešit. Na růstu mezd se i tentokrát podílelo navyšování platů ve veřejném sektoru, avšak už s daleko menší intenzitou než minule, kdy do statistik propadly i mimořádné bonusy ve zdravotnictví. Podstatné je, že růst mezd odrážející napjatost tuzemského trhu práce překonal o jeden procentní bod očekávání centrální banky, což je pro ČNB docela další silný argument ke zvýšení úrokových sazeb o více než čtvrt procentního bodu i na prosincovém zasedání.



Ve prospěch vyšších sazeb si lze vykládat i další včerejší čísla, a sice výsledky maloobchodu a služeb, které skončily docela slušným růstem. Reálně se tržby maloobchodu (bez aut) meziměsíčně zvýšily o 1,4 %, a potvrdily tak stabilně silnou poptávku domácností. Je sice otázkou, nakolik jsou tyto výsledky ovlivněny urychlením předvánočních nákupů v důsledku obav z opakování lockdownu nebo nedostatkem zboží ze zámoří, avšak na to nikdo asi nedokáže v tuto chvíli odpovědět. Pozitivně dopadly i služby, kterým se daří postupně umazávat útlum způsobený protipandemickými opatřeními i změnou chování spotřebitelů. Ztráty postupně umazává i cestovní ruch, konkrétně HORECA, letecká doprava i cestovní kanceláře, i když v případě dvou posledně jmenovaných je cesta k předcovidovým tržbám ještě hodně daleká. Vedle toho HORECA, byť zůstává v rámci aktuální vlny tentokrát v plném provozu, se v nejbližších měsících asi dalšímu útlumu vyhne jen stěží. V každém případě mají služby i tenkrát sílu kompenzovat slabší výsledky průmyslu, i když asi ne v takové míře, jako ve třetím čtvrtletí. Ostatně, jak vstoupil do nového kvartálu průmysl, se dozvíme už dnes.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna se v průběhu včerejšího obchodování držela blízko hranice 25,40 EUR/CZK a nijak nereagovala ani na vcelku příznivé zprávy z tuzemské ekonomiky. Hlavní domácí číslo, a sice inflace, totiž přijde na řadu až v pátek. Dnes jsou sice na programu výsledky průmyslu, zahraničního obchodu a stavebnictví, avšak teprve až inflace má sílu ovlivnit další kroky ČNB. Bude zřejmě na chvíli nižší díky krátkodobému odpuštění DPH u energií, avšak na růstovém trendu hlavních inflačních komponent to nic nezmění, a centrální banku proto od zvýšení sazeb už neodradí. Ústup aktuální vlny covidu a s ní spojené nervozity na trzích nyní koruně hraje do karet.



Zahraniční forex

Eurodolar vyčkává na úrovni 1,13 na důležitější data, která zřejmě dorazí až v pátek (americká inflace). Rovněž komunikace centrálních bankéřů bude dnes slabší. Jediným trochu zajímavým údajem může být dnes odpoledne americká obchodní bilance (za říjen), která zpřesní pohled na růst v posledním kvartále.



Akcie

Akcie v zámoří včera vymazaly páteční hlubší pokles a vydaly se opět vzhůru. Trh zatím vyhodnocuje páteční propady jako nákupní příležitost a tak silně rostou především tituly sensitivní na restrikce v cestování. I když technologický sektor ihned po otevření ztrácel, tak se relativně záhy připojil k dobré náladě. Wall Street závěr: Dow Jones +1,9 %; S&P +1,2 %; Nasdaq +0,9 % .