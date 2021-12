Petr Dufek: Stavební výroba v říjnu narostla meziročně o 3,7 procent, táhla ji zejména stavba budov

Ve srovnání se zářím se produkce ve stavebnictví v říjnu zvýšila o 0,4 %, přitom kladný výsledek zaznamenalo jak pozemní, tak inženýrské stavitelství. Meziroční růst o 3,7 % však už jde na vrub především pozemní výstavbě (+5,6 %), avšak nelze pominout nízký srovnávací základ z loňského podzimu, kdy se tato část stavebnictví vypořádávala s důsledky pandemie v podobě například chybějících pracovníků ze zahraničí.





Výkony inženýrského stavitelství jsou i tentokrát meziročně slabší a z celkového trendu této části odvětví je vidět, že se jeho výkony po expanzi podporované veřejnými zakázkami vrací k úrovni roku 2019.



Velmi pozitivní zprávy přicházejí z bytové výstavby, která pokračuje v letošním boomu, a tak po letech charakterizovaných výrazným převisem poptávky se staví více než 40 tisíc bytů za rok. Naposledy jsme přitom taková čísla viděli v roce 2009. Není to sice dost na to, aby se zvrátil trend rychlého růstu cen bytů a rodinných domů, ale alespoň by mohlo dojít k jeho výraznějšímu zbrzdění.



Ačkoliv statistiky nových zakázek vyznívají pro stavebnictví i pro další měsíce pozitivně, velkou neznámou je, jak se k rostoucím cenám ve stavebnictví postaví zadavatelé těchto zakázek. Prozatímní signály naznačují, že část objednávek raději stornují samy firmy, část se bude muset možná znovu soutěžit. Navzdory faktu rychle zdražujících stavebních materiálů však hlavním problémem celého odvětví zůstává nedostatek kvalifikovaných i pomocných pracovníků.