Bullard (Fed): Americká ekonomika a monetární politika v příštím roce

Spojené státy si letos prošly „inflačním šokem“, jádrová inflace očištěná o ceny potravin a energií vzrostla na 4,1 %, což je nejvíce od roku 1991. Na stránkách St. Louis Fedu to připomíná jeho prezident James Bullard s tím, že Fed minulý rok v prosinci takový vývoj ani zdaleka nečekal a jeho predikce se pohybovaly znatelně níže. U jádrové inflace konkrétně hovořil o 1,8 %. Jak ve světle tohoto vývoje vidí Bullard budoucí nastavení monetární politiky a situaci v ekonomice?



Ekonom připomíná, že americká centrální banka rychle reagovala na šok, který vyvolala pandemie. Nastavila velmi akomodační politiku, která přispěla k výraznému zlepšením hospodářství ve srovnání s výchozím stavem v březnu a dubnu 2020. Fed následně stahoval některé nástroje pomoci a stimulace a v listopadu se rozhodl snižovat nákupy aktiv o 10 miliard měsíčně u vládních dluhopisů a o 5 miliard měsíčně u MBS. Tímto tempem by měly být nákupy ukončeny v polovině roku 2022.



Bullard si následně klade otázku, kde se bude americké hospodářství tou dobou nacházet. Již nyní se dostalo nad vrchol dosažený v roce 2019 a ekonom i přes zpomalení ve třetím čtvrtletí letošního roku očekává opětovnou akceleraci ekonomické aktivity. Trh práce je „mimořádně silný“ a pokud vše půjde jako doposud, nezaměstnanost se dostane pod 4 % už v prvním čtvrtletí příštího roku. Předpandemickou výši 3,5 % by pak mohla dosáhnout ve druhém čtvrtletí.



Velká pozornost je a bude věnována inflaci. Ve hře je tu řada faktorů včetně veřejného zdraví, stavu výrobních vertikál, síly poptávky domácností a podobně. Nejistota je vysoká, ale podle Bullarda bude mít Fed v době končících nákupů aktiv více informací ohledně toho, zda se inflace začne sama snižovat, nebo se bude stále držet nad cílem ve výši 2 %. Dříve byla pravděpodobnost poklesu inflace hodnocena výše, ale to se nyní mění a ekonom sám dnes míní, že inflace s 50% pravděpodobností klesne a 50% pravděpodobnost má scénář, ve kterém se bude dál držet nad cílem.



Podle Bullarda je ale nyní politika Fedu nastavena právě na onen posun v pravděpodobnostech a riziku. Původně totiž Fed zamýšlel, že ukončení nákupů aktiv přijde později, oznámený postup reflektuje novou situaci. Monetární politika tak bude příští rok v lepší pozici pro flexibilní reakci na to, jaký bude skutečný inflační vývoj, uzavírá ekonom.



Zdroj: Blog St. Louis Fedu