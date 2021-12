V roce 2020 se USA staly největším vývozním trhem britských finančních služeb

Spojené státy se během roku 2020 staly největším britským exportním trhem pro finanční služby a předstihly Evropskou unii, kde se loni prodeje snížily. Informovala o tom dnes lobbistická skupina TheCityUK. Po definitivním odchodu Británie z EU na konci loňského roku zůstal britský finanční sektor do značné míry odříznutý od Evropské unie, svého někdejšího největšího zákazníka.



Za rok 2020 zůstal celkový vývoz britských finančních služeb bez větších změn na úrovni 82,4 miliardy liber (2,5 bilionu Kč). Vývoz do EU klesl o 6,6 procenta na 24,7 miliardy liber, ale do zemí mimo EU vzrostl o 4,1 procenta na 57,7 miliardy liber. Vývoz do Spojených států stoupl o 5,3 procenta.



Přebytek britského obchodu s finančními službami ve výši 80,6 miliardy dolarů (1,8 bilionu Kč) zůstává největší na světě. Je téměř stejný jako součet přebytku u dalších dvou předních zemí, Spojených států a Singapuru, který činí 91,7 miliardy dolarů.



EU mezitím v oblasti financí posiluje svou autonomii, takže je nepravděpodobné, že by Británie znovu získala neomezený přístup k investorům a finančním trhům na evropském kontinentu. "Postavení Británie jako předního světového finančního centra je ohroženo," konstatovala Anjalika Bardalaiová, hlavní ekonomka a vedoucí výzkumu společnosti TheCityUK.



Británie nyní reviduje svá finanční pravidla, aby si Londýn udržel atraktivitu jako globální finanční centrum, a udržel tak krok s vedoucím New Yorkem a odrazil konkurenci unijních měst, jako je Amsterdam, a asijských center.



Spojené království formálně opustilo Evropskou unii 31. ledna 2020 po 47 letech členství v tomto bloku. Následovalo přechodné období do konce loňského roku, během kterého se země ještě řídila pravidly EU. Na jeho konci se podařilo vyjednat dohodu o budoucích vztazích mezi Británií a EU, která začala provizorně platit od začátku letošního roku.