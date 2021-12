Amazon dostal v Itálii pokutu 1,13 miliardy eur za zneužití tržní síly

Italský antimonopolní úřad vyměřil americké internetové společnosti pokutu 1,13 miliardy eur (28,7 miliardy Kč) za zneužití dominantního postavení na trhu. Firma podle dnešního sdělení úřadu porušila pravidla hospodářské soutěže ve fungování svého elektronického tržiště a v logistice. Úřad jí proto nařídil zajistit nápravné kroky. s rozhodnutím úřadu zásadně nesouhlasí a odvolá se proti němu, informovala agentura Reuters.



Amazon podle italského úřadu spojil využívání své logistické sítě s přístupem do přednostních programů, jako je například Prime, které zaručují na platformě větší viditelnost zboží a přístup k bonitnější klientele.



Prodejci, kteří chtějí do těchto programů vstoupit, musejí podepsat smlouvu, ve které se zavazují využívat služby logistické odnože Amazonu. Tím americká společnost podle úřadu poškodila část prodejců, poskytovatelů logistických služeb i další elektronická tržiště, protože nepřímo zvýšila firmám náklady na jejich používání.



"Úřad považuje tyto nelegální obchodní aktivity za velmi závažné a vzhledem k délce jejich trvání, rozsahu dopadů a velikosti skupiny, se rozhodl vyměřit zmíněnou pokutu ve výši přes jednu miliardu eur," uvedl antimonopolní úřad. Amazonu také nařídil nápravné kroky, například přístup k prémiovým programům i prodejcům, kteří nevyužijí logistiku Amazonu.



Podle Amazonu si prodejci na elektronickém tržišti vybírají jeho logistiku, protože jde o výhodné a konkurenceschopné služby. Firma uvedla, že smlouva je zcela dobrovolná a že ji využívá menšina prodejců. Služby jejího tržiště používají zejména malé a střední firmy, které mají více prodejních kanálů na internetu i mimo něj. odmítá, že by omezoval konkurenci na trhu.



"Uložená pokuta a náprava jsou neospravedlnitelné a nadměrné," uvedl . Evropská komise (EK) upozornila, že při vyšetřování obchodních praktik Amazonu úzce spolupracovala s italskými úřady.



Jde o jednu z největších pokut, které od antimonopolních orgánů dostal. Na konci listopadu vyměřil italský antimonopolní úřad společnostem a pokutu 200 milionů eur (asi pět miliard Kč) kvůli omezení přístupu některých prodejců výrobků na platformu Amazonu. Obě firmy oznámily, že se proti pokutě odvolají.