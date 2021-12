Americký trh bude v roce 2022 stagnovat, míní strategička. Nahoru půjdou utility a akcie menších firem

Jill Carey Hall se v zaměřuje na americké akciové trhy a pro Yahoo Finance uvedla, že pokud bude pandemie v roce 2022 v USA dál slábnout, bude pokračovat ekonomické oživení tažené mimo jiné výdaji domácností. To ale automaticky neznamená posilující akciový trh. Co konkrétně strategička na akciích čeká?



Hall míní, že prostředí v příštím roce nemusí nahrávat velkým obchodovaným společnostem a celý index S&P 500 tak podle ní bude stagnovat. Přispěje k tomu i obrat v monetární politice Fedu. Dobře by si ale měly vést akcie společností v sektoru služeb a také firem zaměřených více na domácí americkou ekonomiku a akcie menších firem.



Fed podle expertky začne zvyšovat sazby v červnu a možná i dříve. S tím spojený růst výnosů krátkodobých obligací zmenší atraktivitu aktuálních dividendových výnosů akciového trhu. BofA se tak v této souvislosti zaměřuje zejména na společnosti a odvětví, které jsou chráněny proti inflaci a následnému růstu sazeb tím, že v takovém prostředí budou schopny své dividendy zvedat. To by mělo platit například o utilitách.

Hall připomněla, že v minulosti byla období, kdy akciové trhy rostly i přesto, že Fed začal se zvedáním sazeb . Nyní je ale důležité mít na paměti, že valuace akciového trhu leží mimořádně vysoko a pohybují se na podobných úrovních, jako je vrchol technologické bubliny. S tou má nyní trh podle expertky některé společné rysy, i když v jiných se zase liší. Každopádně vysoké valuace i přes historické zkušenosti s růstem trhu na počátku cyklu utahování nabádají k opatrnosti.Akcie menších firem měly v minulosti na počátku cyklu utahování obvykle vyšší valuace než akcie velkých firem. V tomto ohledu se tedy současná situace liší, protože u menších firem pozorujeme relativně nižší valuace. To je jeden z důvodů, proč BofA v současné době fandí právě menším firmám. Dalším argumentem v jejich prospěch může být nastartování investičního cyklu v celém americkém korporátním sektoru. Pokud by totiž došlo ke zvýšení jeho investic tak, jak se nyní zdá, prospívalo by to také segmentu menších společností zaměřených na domácí trh.Hall zmínila také rostoucí počet primárních úpisů na americkém trhu. Situace ale v této oblasti podle ní moc nepřipomíná euforii na vrcholu technologické bubliny. Mimo jiné kvůli tomu, že tehdy byl mnohem vyšší poměr hodnoty nových IPO k celkové kapitalizaci akciového trhu. Novým emisím také nedominují technologie, ale podle expertky to jsou společnosti ze sektoru zdravotní péče.Zdroj: Yahoo Finance