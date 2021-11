Omikron akciového býka nezastaví, domnívá se JPMorgan. Riziko vidí v jestřábích bankách

Mutace omikron nezastaví globální akcie v jejich rally, domnívají se experti . Po celém světě se podle nich bude v příštím roce upevňovat návrat k normálu z koronavirové pandemie a na „sporadické komplikace“, jako je zjištění nové varianty koronaviru, by se mělo nahlížet v kontextu "vyšší přirozené i vakcínou získané obranyschopnosti, podstatně nižší úmrtnosti" a také v kontextu nových léčiv.

“Stále předpokládáme tržní vzestup, i když mnohem umírněnější,” napsal podle Bloombergu analytický tým největší americké banky v čele s Dubravko Lakos-Bujasem a Mislavem Matejkou ve svém výhledu pro akciové trhy pro příští rok. Ti dále předpokládají překvapivě lepší růst zisků a zmírnění šoků v dodavatelsko.-odběratelských řetězcích. K normálu by se měly vrátit také zvyky ve spotřebitelském chování a situace v Číně a na rozvíjejících se trzích se má vylepšit.

Jako hlavní riziko své prognózy analytici zmiňují jestřábí obrat v politice centrálních bank, obzvláště pokud přetrvají postpandemické excesy, jako jsou oddalované otvírání čínské ekonomiky, problémy v dodavatelských řetězcích a pokračující nedostatek pracovní síly.

Investorům doporučují cizelovanější pohled na opětovné otvírání ekonomik. Evropské akcie budou mít podle nich lepší výkonnost než americké, čínské akcie budou překonávat rozvíjející se trhy a rozvíjejících se trhy budou outperformovat ty vyspělé.

Investoři by si měli udržet svůj příklon k procyklickým titulům, a to hlavně ve světle nedávného ústupu. Preferencí by měly být sektory citlivé na reflaci, jako jsou energetika a finance před utilitami a základním zbožím, sektor zdravotní péče před jinými defenzivními sektory, a akcie malých firem před large caps. Technologie by sice měly nadále dodávat silné fundamenty, stojí ale před četnými tlaky ze strany vyšších sazeb, podotkli také analytici.

Širšímu americkému indexu S&P 500 analytici předpovídají pro příští rok nárůstna zhruba 5050 bodů. Americké futures dnes nicméně klesají poté, co šéf americké farmaceutické společnosti Moderna Stéphane Bancel vyjádřil domnněnku, že nynější vakcíny proti covidu-19 budou zřejmě méně účinné v boji s novou variantou. Dodal však, že na průkazná data je potřeba počkat ještě asi dva týdny.

Předpoklad, že evropské akcie by v příštím roce mohly navázat na svoji letošní rally, vyjádřili také stratégové francouzské banky . Ti se tak ještě před nástupem obav z dopadů omikronu přidali k opatrně optimistickým hlasům, které od akcií očekávají další růst a nevšímavost k rizikům. I evropské akcie dnes ale spolu s asijskými klesají.

SocGen před pátečním výplachem na globálních trzích, vyvolaným obavami z omikronu, předpověděla, že index Stoxx 600 bude v roce 2022 končit na 520 bodech. Stále to je pod prognózou americké Group, která odhaduje tuto hodnotu na 530 bodů. Dnes kolem poledne byl index u zhruba 461 bodů a ztrácel 1,3 procenta, výkonnost od ledna je vidět níže:

Koš akcií, které mohou profitovat z agendy Green Deal z pera Evropské komise, uvedla francouzská banka minulý týden jako svoje hlavní investiční doporučení na příští rok. Stratégové také doporučovali dlouhé pozice na banky a firmy s rostoucími kapitálovými výdaji a se zpětnými odkupy a naopak krátké pozice na akcie automobilek. Celkové naladění analytiků se pak před vynořením omikronu přiklánělo spíše k cyklickým titulům před defenzivními vzhledem k zotavování ekonomik.

