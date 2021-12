Morgan Stanley: Změnila se reakční funkce Fedu, začal nejsilnější investiční cyklus od čtyřicátých let

Ellen Zentner působí jako hlavní ekonomka v a pro Bloomberg Markets uvedla, že své predikce inflace pro příští rok nemění a stále očekává, že vysoká inflace začne polevovat v prvním čtvrtletí. Jinak ale ekonomka vnímá „reakční funkce Fedu“. Co to znamená a co Zentner čeká pro příští rok?



Fed doposud v rámci svého dvojího mandátu kladl větší důraz na dosažení maximální zaměstnanosti, ale poslední projevy jeho šéfa Powella ukazují, že nastal znatelný posun zpět k tomu, jak americká centrální banka fungovala dříve. Tedy k primárnímu důrazu na inflaci, respektive cenovou stabilitu. Což znamená, že Fed bude nyní mnohem citlivější na to, jaká inflační čísla přicházejí z ekonomiky.



Centrální bankéři, včetně těch, kteří vedou Fed, chtějí mít podle ekonomky k dispozici maximální flexibilitu ve své monetární politice. V případě americké centrální banky to nyní znamená, že chce mít co největší prostor pro rychlejší zvedání sazeb v případě, že vyšší inflace nezačne v příštím roce polevovat. A tuto flexibilitu by jí zajistil rychlejší tapering, tedy ukončování nákupů aktiv.



Uvedená logika podle ekonomky ukazuje na jednu podstatnou věc: Rychlejší tapering automaticky neznamená, že by Fed již nyní počítal i s rychlejším zvedáním sazeb. Jde jen o vytvoření většího prostoru pro takové zvedání sazeb v případě, že se příští rok ukáže, že je ho zapotřebí. Jak bylo uvedeno, Zentner čeká, že inflační tlaky začnou polevovat v prvním čtvrtletí roku 2022 a ekonomka podle svých slov již nyní registruje první známky opadajících tenzí ve výrobních vertikálách, které se projevují na ziskovosti firem. Nějaký čas zabere, než se tyto opadající tenze projeví na úrovni koncových cen, a „je brzy vyhlásit vítězství“, ovšem jde o povzbudivé známky obratu.



Výrazný posun podle ekonomky nastává v oblasti kapitálových investic korporátního sektoru. Firmy totiž jednak kvůli pandemii více využívají dostupné technologie, zároveň však objevují nové způsoby, jak zvýšit produktivitu a efektivitu. Tlačí je do toho i rostoucí náklad práce. „Myslím, že vidíme nejsilnější investiční cyklus od čtyřicátých let a existuje řada důvodů, proč by měl pokračovat,“ dodala Zentner.Na závěr rozhovoru přišla opět řeč na inflaci . Ekonomka uvedla, že na to, aby se držela svých predikcí, musí od počátku roku vidět, že inflační tlaky skutečně polevují, a to i na úrovních samotných spotřebitelských cen. Pro trhy pak bude důležité i to, co bude zaznívat ze strany vedení Fedu. Je totiž například možné, že inflační tlaky poleví, ale Fed „bude mlčet“. K tomu by došlo v případě, že by Fed hodnotil očekávání trhů týkající se budoucího nastavení monetární politiky jako adekvátní. Jinak řečeno, Fed by si udržel „chuť na rychlejší zvedání sazeb“.Zdroj: Bloomberg Markets