Čtvero zvýšení sazeb v příštím roce a jak obnovit důvěru ve Fed

Bývalý ministr financí a známý ekonom Lawrence Summers komentoval poslední čísla z amerického trhu práce s tím, že nezaměstnanost klesá, zatímco míra participace na pracovní síle se zvyšuje. Což znamená, že tvorba pracovních míst je větší, než by ukazoval samotný vývoj nezaměstnanosti. Jde tedy o obrázek ekonomiky, která se pohybuje směrem k přehřátí. To je pozitivní vývoj pro lidi, jejichž pozice byla doposud na trhu práce slabší. Zároveň ale existují rizika na straně inflace.



Summers tak podle svých slov vítá, když současný šéf Fedu Powell přehodnocuje svůj pohled na to, jak moc je současná vyšší inflace přechodná. Nejjednodušší indikátor nastavení monetární politiky pak může podle ekonoma představovat výše reálných sazeb počítaná na základě aktuálních výnosů obligací a inflace očekávané pro příští rok. Takto měřené reálné výnosy se momentálně nacházejí na nejnižší úrovni v historii (viz následující graf).





Zdroj: Bloomberg, Youtube



S ohledem na aktuální situaci v ekonomice by tak Summers byl podle svých slov rád, kdyby Powell sdělil, že již není důvod pro tak uvolněnou monetární politiku. Ekonom by nyní konkrétně „signalizoval, že příští rok přijde čtvero zvýšení sazeb,“ což by byl prudký obrat v současném kurzu, který drží Fed. Nicméně podle Summerse je takový obrat s ohledem na vývoj inflace nutný, aby Fed obnovil důvěru ve svou politiku, která nějaký čas zaostává za tím, co se děje v ekonomice.



Summers doplnil, že skutečný počet zvyšování sazeb by nakonec závisel na vývoji inflace, zmíněným krokem by se ale Fed podle něj „dostal před křivku namísto toho, aby byl za ní.“ K tomu ekonom míní, že s větší kredibilitou se Fedu bude lépe operovat, pokud by ji naopak ztratil, šlo by o situaci podobnou té ze sedmdesátých let.







Na závěr Summers vyjádřil zklamání z toho, jakým způsobem chce současná americká vláda prosazovat své cíle v oblasti ochrany životního prostředí. Podle ekonoma se totiž v návrzích zákonů a krocích vlády začíná projevovat vliv různých zájmových skupin, což v konečném důsledku ohrožuje i samotnou snahu o zlepšení stavu životního prostředí.



Zdroj: Bloomberg Markets