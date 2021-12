Je třeba rychle utahovat měnovou politiku až na jednu výjimku, říká šéfka clevelandského Fedu

Prezidentky Federal Reserve Bank of Cleveland Loretty Mester se na Bloombergu dotazovali na její pohled na urychlený tapering. Tedy na postupné snižování nákupů aktiv americkou centrální bankou. Mester odpověděla, že již v září byla ochotná se bavit o urychleném taperingu a její ochota platí s ohledem na vývoj v ekonomice stále. Trh práce je totiž velmi silný, inflace se drží vysoko. Rizikem je aktuální vývoj pandemie, ale zatím se ukazuje, že každá nová mutace má na ekonomiku menší negativní vliv než ta předchozí.



Mester se podle svých slov stále domnívá, že vysoká inflace je přechodného charakteru. Existuje ale řada neznámých, včetně toho, jak rychle opadnou tenze ve výrobních vertikálách. Rychlejší tapering by pak podle ní dostal Fed do lepší pozice, ve které by měl více flexibility. Ohledně vývoje sazeb pak platí, že „Fed by měl být schopen zvýšit v příštím roce sazby několikrát,“ pokud to bude vyžadovat situace.



Urychlení taperingu, a dokonce ani první zvednutí sazeb, ale nepředstavuje utažení monetární politiky. V ekonomice by totiž bylo i poté dost likvidity a stimulace. K tomu Mester uvedla, že firemní sektor sice stále čelí řadě překážek, zvyšuje se ale jeho flexibilita a schopnost adaptovat se na nové prostředí, což musí brát v úvahu i Fed ve vztahu k tomu, jak dlouho mohou přetrvávat problémy ve výrobních řetězcích.







Fed tak na jednu stranu musí držet inflaci na uzdě a na stranu druhou musí podporovat ekonomiku tak, aby si udržela své růstové tempo. Nyní je podle bankéřky namístě urychlený tapering s tím, že Fed by příští rok mohl několikrát zvýšit sazby v případě, že by inflace ani po urychleném taperingu nezačala klesat. K tomu Mester dodala, že monetární politika působí se zpožděním, což platí i nyní ve vztahu k pandemii a k tomu, jaký by mohla mít negativní dopad na ekonomickou aktivitu v budoucnosti. I proto je nejlepší začít se změnami u taperingu a až s ohledem na další vývoj měnit výši sazeb.



Mester byla tázána na monetární politiku nastavenou podle nějakého jednoduchého algoritmu, například podle Taylorova pravidla, jehož některé verze nyní naznačují, že sazby by měly výrazně vzrůst. Ekonomka odpověděla, že obecně je pro používání jednoduchých pravidel, které odpovídajícím způsobem shrnují relevantní informace. Současná situace je ale podle ní naprosto výjimečná a takový postup by nebyl namístě. Významná je pro Fed nyní i flexibilita a schopnost reagovat na aktuální vývoj, který je do značné míry ovlivněn pandemií.



O dřevo už není zájem



V rámci diskuse o přechodnosti vyšší inflace byly médii po řadu měsíců pozorně sledovány ceny stavebního dříví, protože ty si od druhé poloviny roku prošly prudkým růstem úzce spojeným i s vývojem na realitním a stavebním trhu v USA. Následující graf ukazuje, že poté přišel stejně prudký propad, ceny se ale stále drží na úrovních, které jsou z pohledu posledních pěti let vysoké:





Zdroj: Bloomberg, Youtube,