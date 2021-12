Kdo bude vlastnit metaversum, pro které firmy přestavuje potenciál?

Podobně, jako jsme se před třiceti lety ptali, čím vším může být internet, se dnes ptáme, čím vším může být metaversum. Pro CNBC to uvedl Simon Powell, který působí v Jefferies jako ředitel výzkumu tématických investic. Nyní jsme tedy v situaci, kdy se vývoj může pohnout mnoha směry s velkými extrémy. V jednom z nich „všechno, co se ještě nepřesunulo online, se online přesune.“ K tomu by podle experta mohlo dojít během 5 – 10 let a pak by si lidé mohli vybrat, zda budou žít v internetovém světě, či v hybridu tohoto a fyzického světa.



Podle experta je otázkou, jaké firmy budou metaversu dominovat. Můžeme uvažovat o a jemu podobných, ale stejně tak je možné, že jeho základem bude „decentralizovaný web 3.0“, kterému nebude dominovat nikdo a jehož základem může být blockchain. V tuto chvíli není jasné, kde vývoj skončí, zda u decentralizované či centralizované verze metaversu.



Co by bylo hlavní páteří celého systému a hlavní investiční tezí, která by se kolem tohoto tématu točila? Powell míní, že v souvislosti s rozvojem internetu na tom byli nejlépe ti investoři, kteří od konce osmdestách let vlastnili společnosti typu . Stejná logika pak platí o metaversu. To znamená, že investoři by se měli zaměřit na výrobce čipů a související uživatelské elektroniky, dále poskytovatele infrastruktury a následně softwaru. Dále jsou tu poskytovatelé cloudových služeb či společností zaměřujících se na virtuální realitu.



S úvahami o metaversu se roztrhl pytel poté, co si změnil název . Na Yahoo Finance se na něj ptali ředitelů několika velkých firem. V Qaulcommu si myslí, že nejde o téma „jedné velikosti pro všechny“ a metaversum se týká i přesunu práce z kanceláří domů, protože zde může být využívána technologie virtuální reality. Ředitel společnosti Applovin hovořil o vlastnění digitálních aktiv a možnosti jejich nákupu a prodeje, což jsou podle něj oblasti, které mohou pro jeho firmu představovat potenciál.



Na Yahoo Finance také hovořil analytik BofA Vivek Arya, podle kterého je metaversum a jím používané technologie relevantní i na úrovni samotných firem. Za příklad dal německou automobilku , která plánuje stavbu nové továrny a využívá přitom technologie, které jí zobrazují tuto továrnu ještě před jejím dokončem. A to na úrovni, na které je automobilka schopná optimalizovat výrobní procesy ve virtuální podobě tak, že následná výstavba se již řídí výsledky této optimalizace.



Anastasia Amoroso z iCapital Network na Yahoo Finance zase vysvětlovala, že nebude „vlastnit metaversum“, které bude tvořit několik digitálních center, kde se lidé budou moci ve virtuální podobě scházet, trávit čas a sdílet své zážitky. podle expertky vnímá příležitosti, které se v této oblasti mohou objevovat, ale jde o téma, které se týká více velkých technologických firem. Ty tak mimo jiné nakupují menší společnosti, které by mohly mít potenciál vyniknout v oblasti metaversu. Do odvětví se tlačí i fondy rizikového kapitálu a řada nových firem.



Virtuální realita tu je ale s námi již nějaký čas, proč by nyní měl nastat nějaký velký skok směrem k něčemu, co nazýváme metaversum? Amoroso míní, že v současné době dochází k propojování řady technologií a někdy v příštím roce by mohl nastat „bod akcelerace“. Významným tématem tu pak je to, že technologie související s metaversem začíná čím dál tím více využívat korporátní sektor a do této oblasti bude stále více investovat.



