Akciový pokles v 2022? Pokud ano, bude to o málo, shodují se medvědi a býci na Wall Street

Pokud se největší medvědi a býci na Wall Street aktuálně na něčem shodují, je to tato věc: Jestliže se v příštím roce odehraje korekce na trzích, bude to pravděpodobně pouze mírné stažení spíše než dramatický propad. Analytici v čele s Michaelem Wilsonem nejnověji vyjádřili silnější přesvědčení, že index S&P 500 sestoupí do konce roku 2022 o zhruba 6,6 procenta na 4400 bodů. I když to je jeden z nejpesimističtějších odhadů Wall Street na nadcházející rok, které agentura Bloomberg zaregistrovala, ani zdaleka to není prognóza medvědího trhu.

V bance analytici zopakovali svoji prognózu, že akcie budou příští rok pokračovat v postupu, i když „pomalejším tempem“. I oni ale uvedli, že malý ústup je pravděpodobně ve hře.

„Ačkoli nám tyto úrovně neříkají, že by byl medvědí trh na spadnutí, implikují vyšší riziko korekce a větší náchylnost ke zklamání, taženou růstem nebo úrokovými sazbami,“ napsal v komentáři analytický tým v čele s Peterem Oppenheimerem. Současné hodnoty indexu naznačují pro příštích 12 měsíců nízkou návratnost – řádově v jednotkách procent - s propadem dosahujícím nejvýše mezi pěti a deseti procenty.

Akciové trhy zatím rizikům v podobě omikronu a taperingu odolávaly a široký americký index S&P 500 se v pátek vyhoupl na nová historická maxima.

Dluhopisové výnosy jsou i nadále nízké a investoři pohlížejí na akcie i nadále jako na hlavní motor návratnosti. Očekávání na příští rok už ale po letošní rally nejsou tak jásavá. Průzkum ukazuje, že správci fondů předpovídají americkým akciím pro rok 2022 v průměru růst o pouhých 4,2 %.

Analytici poukazují na to, že nyní, když ustoupila hrozba pro růst ze strany omikronu, je jedním z hlavních rizik pro akcie pravděpodobně mnohem rychlejší odebírání monetární podpory ze strany americké centrální banky.

Goldmani a se přitom shodují, že v roce 2022 nabude na důležitosti vybírání jednotlivých akciových titulů (stock picking), protože se vyčerpá postpandemické zotavování, které skoro bez jakéhokoli rozlišování tlačilo akciové trhy nahoru.

“Stock picking bude náročnou, ale nezbytnou podmínkou k tomu, abychom v roce 2022 vytvořili smysluplnou návratnost, protože trh bude oddělovat vítěze od poražených a indexy v příštích 12 měsících jednoduše nepůjdou nikam,” napsali experti v komentáři pro klienty.

pak na příští rok doporučuje “eklektičtější” přístup se soustředěním na “vylepšení hodnoty ve spojení se ziskovějšími růstovými firmami generujícími hotovost”.

Zdroje: Bloomberg