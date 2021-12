Pozitivní úvod týdne v Evropě. Londýn zaostává kvůli omikronu

Evropské akciové trhy začaly týden většinou úspěšně. DAX si připisuje k dobru procento, AEX slušných 0,5 pct. CAC 40 je výš o 0,2 procenta, pouze u pátečního závěru se však nachází londýnský FTSE 100. Problém je v riziku spojeném s omikronem, který se podle premiéra Johnson má nyní přes Británii převalit jako přílivová vlna. Spolu s tím se množí výzvy po nových opatřeních a trh je nervózní. Omikron pravděpodobně zasáhne i do rozhodování centrální banky a znovu odloží zvýšení sazeb.

Centrální banky se tento týden obecně postarají o důležité vstupy pro obchodování, ale to až od středy dál. Dluhopisy jsou na tom začátkem týdne smíšeně při malých posunech výnosů. Eurodolar se znovu vydal dolů na 1,1275. Zlato zhruba drží pozice, ropa je po výkyvu směrem vzhůru zpět na páteční úrovni.

Koruna sice slábne vůči postupujícímu dolaru, ale na páru s eurem je klidná i přes nové komentáře centrálních bankéřů. Poměrně jestřábí byl ten od Tomáše Holuba, podle něhož by se základní úroková sazba mohla na jaře dostat až na 4 procenta. Guvernér Rusnok odhaduje na blížícím se prosincovém zasedání debatu nad zvýšením sazeb o 25 či 50 bazických bodů. Podle Marka Mory by to mělo být rozhodování spíše mezi 50 a 75 body.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:59 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.3857 0.1847 25.4037 25.2985 CZK/USD 22.5140 0.5179 22.5265 22.3790 HUF/EUR 366.1142 0.1478 366.6900 365.4293 PLN/EUR 4.6136 1.3516 4.6268 4.6064

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.1758 -8.1774 7.2091 7.1656 JPY/EUR 128.1240 -0.1664 128.3090 128.0278 JPY/USD 113.6430 0.1679 113.7270 113.5080

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8504 -0.4565 0.8539 0.8501 CHF/EUR 1.0421 0.1302 1.0431 1.0408 NOK/EUR 10.1469 1.4847 10.1609 10.0982 SEK/EUR 10.2311 -0.1554 10.2661 10.2246 USD/EUR 1.1274 -0.3342 1.1290 1.1261

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4008 0.4833 1.4033 1.3933 CAD/USD 1.2750 0.3202 1.2755 1.2729