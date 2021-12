USA uvalily sankce na další čínské firmy kvůli utlačování Ujgurů

Spojené státy dnes uvalily sankce na další čínské firmy kvůli porušování práv etnických Ujgurů v západní provincii Sin-Ťiang. Krok se podle agentury AP týká hlavně biotechnologických společností, které spolupracují s čínskou armádou. Kvůli porušování lidských práv v Číně před deseti dny Washington oznámil diplomatický bojkot chystaných zimních olympijských her v Pekingu.



Západní státy i neziskové organizace dlouhodobě tvrdí, že Čína zadržuje přes milion příslušníků etnických menšin, zejména Ujgurů, ve vězeňských táborech, v nichž jim vnucuje čínskou většinovou kulturu a snaží se je přesvědčit k odklonu od islámu. Kromě toho v provincii provozuje rozsáhlý monitorovací systém s využitím pokročilých technologií. USA již dříve prohlásily, že se podle nich Peking v oblasti dopouští genocidy. Čína tvrzení popírá a tvrdí, že se jedná o rekvalifikační tábory.



Administrativa prezidenta Joea Bidena kvůli čínské politice vůči Ujgurům už k sankcím přistoupila opakovaně. Ty nejnovější se týkají čínské akademie, která se zaměřuje na vojenskou medicínu, a jejích 11 výzkumných institutů.



Podle Washingtonu se podílely na vybudování monitorovacího systému v provincii Sin-Ťiang, který využívá biometrická data ke sledování a rozeznávání jednotlivých Ujgurů. Na ty Peking dohlíží i díky testům DNA, kterým se podle USA v provincii museli podrobit všichni obyvatelé ve věku od 12 do 65 let.



Minulý týden Washington uvalil sankce také na současného i bývalého guvernéra Sin-ťiangu, jakož i společnost SenseTime Group, která je podle americké administrativy součástí čínského "vojensko-průmyslového komplexu".