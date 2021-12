Mobilizace kapitálu směrem k ESG, „zelený“ tlak v celých dodavatelských řetězcích

Aniket Shah působí v Jefferies na pozici ředitele výzkumu ESG a udržitelného investování. Na Yahoo Finance připomněl, že v posledním roce toto téma nabývalo v investičním světě na důležitosti a tento trend by měl podle experta trvat i dál. Co přinese?



Shah míní, že dojde i k zelenání monetární politiky. Téma udržitelnosti se totiž stane na finančních trzích naprosto běžným a budou jej tudíž muset brát vážně i centrální bankéři. Ve světě již podle experta jsou centrální banky, které uvažují nad tím, jak by mohly přispět ke zlepšení životního prostředí. Zvažuje se tak prý například zelené kvantitativní uvolňování. Tedy nákupy takových aktiv, které vydávají „zelené“ firmy či vlády snažící se o posun směrem k udržitelnosti.



Centrální banky by také podle experta mohly provádět zelené zátěžové testy jako obdobu zátěžových testů zaměřených na odolnost bankovního systému. V takovém případě by banky byly testovány na to, jaká je jejich odolnost v případě změny klimatu. Shah tak míní, že je celá řada nástrojů a oblastí, ve kterých se mohou centrální banky přidat k ESG. Zahrnout sem lze i možné rozdílné kapitálové požadavky u bank v závislosti na tom, jaká aktiva jejich kapitál kryje – zda to jsou aktiva zelená, nebo ne.



Významnou roli tu také hrají plány nové americké vlády, která chce podniknout mohutné investice do infrastruktury, obnovitelných energií a snižování emisí. Podle experta by šlo o nejvýznamnější program zaměřený na změny klimatu v historii a dá ce čekat, že „mnohem více se bude dít i v dalších zemích“.



Na otázku, jak uchopit celé téma investičně, Shah odpověděl, že jeho tým se nezabývá konkrétními akciemi, ale Jefferies drží pozice související třeba s elektromobilitou či utilitami a energetikou. K tomu expert dodal, že v roce 2021 nebyly moc zajímavou sázkou obnovitelné energie, ale to se podle něj v roce 2022 změní. Celkově je pak vedle posunů na rovině monetární i fiskální politice patrná „mobilizace kapitálu“ směrem k ESG.



Tlak na technologické firmy



O ESG hovořila před několika dny na CNBC Linda-Eling Lee z MSCI. Podle ní budou tlak z této strany stále více cítit i velké technologické firmy. Mimo jiné totiž budou muset sledovat a vykazovat, jak emisně nároční jsou jejich dodavatelé a celý výrobní řetězec, do kterého je daná společnost zapojena. Pokud se pak nějaká firma rozhodne, že do určitého roku chce být ohledně emisí na nule, ovlivní to i její dodavatele a další firmy, se kterými spolupracuje.



Tlak na své dodavatele tak může stále více vyvíjet třeba či . Nemusí tedy nutně dojít k tomu, že by například čelil prodejům ze strany těch, kteří chtějí investovat v souladu s ESG a vadí jim to, jak emisně náročné dodavatele firma má. V budoucnu pak budou firmy obecně u svých dodavatelů sledovat nejen tradiční oblasti, jakými jsou ceny a kvalita dodávek, ale také míru emisí, s jakými jsou vyráběny.



Zdroj: Yahoo Finance, CNBC