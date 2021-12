Výroba aut do listopadu kvůli čipům meziročně klesla o 2,9 procenta na 1,024 milionu

Automobilky v Česku vyrobily letos za 11 měsíců 1,024 milionu osobních aut, což je o 2,9 procenta meziročně méně. Důvodem byl nedostatek čipů. Milionovou hranici produkce překonala zhruba o dva měsíce později, než bylo obvyklé před koronavirovou pandemií. V listopadu přitom výroba díky mírnému zlepšení situace v dodávkách polovodičů meziročně vzrostla. Na 11 procent tuzemské produkce aktuálně tvoří elektrifikované modely. Uvedlo to dnes Sdružení automobilového průmyslu.



V listopadu poprvé od dubna tohoto roku podle výkonného ředitele sdružení Zdeňka Petzla překonaly automobilky hranici 120.000 vyrobených kusů měsíčně, český autoprůmysl by se tak mohl v letošním roce přiblížit alespoň loňské výkonnosti. Úrovně přes 1,4 milionu vyrobených vozů z roku 2019 před koronavirem ale zdaleka nedosáhne.



"Čipová krize však bohužel stále není za námi a nadále negativně ovlivňuje automobilky i zejména dodavatelské firmy. Ani aktuální výhledy na rok 2022 zatím nejsou zcela optimistické. Apelujeme proto na novou vládu, aby program Antivirus B ponechala v účinnosti a k případné aktivaci připravila systém kurzarbeit," dodal Petzl.



Čipové krizi se i nadále daří nejlépe čelit nošovické automobilce Hyundai. Ta od ledna do konce listopadu vyrobila 257.000 vozidel, tedy o 19,1 procenta více než loni. Škoda Auto ve svých tuzemských závodech snížila výrobu o 8,7 procenta na 630.317 automobilů. V listopadu ale vyrobila automobilka 83.143 vozů, tedy meziročně o 9,8 procenta více. Toyotě klesla produkce o 7,7 procenta na 136.455 vozů. Ke zlepšení situace v listopadu přispělo spuštění výroby nového modelu Yaris.



Od ledna do konce listopadu automobilky vyrobily 112.934 elektromobilů a plug-in hybridů. Celkový podíl aut dobíjených ze zásuvky se zvýšil na 11 procent. Bateriových elektromobilů bylo vyrobeno 66.453 a plug-in hybridů 46.48.



Produkce autobusů proti loňskému roku klesla o 5,8 procenta na 4303 vozidel. Z toho vysokomýtské Iveco vyrobilo 3854 autobusů a SOR Libchavy 426 autobusů z nichž bylo 13,6 procenta elektrických.



Jediný tuzemský sériový výrobce motocyklů Jawa Moto vyrobil 974 strojů, což bylo o 6,3 procenta méně než v loňském roce.