Rozbřesk: Omikron se rychle šíří. Dvě dávky vakcíny neposkytují podle Imperial College takovou ochranu

Akciové trhy se před Vánoci opět otřásají v základech, když hlavní americký index ztratil dva dny v řadě přes procento. Důvodem je kromě obav z inflace především nová varianta COVID 19 omikron - poslední zprávy ukazují na velice rychlé šíření napříč Evropou a dostupné studie zatím nasvědčují tomu, že ochrana vakcínou nebo prodělanou nemocí je výrazně nižší, než se původně zdálo.



Studie Britské Imperial College London ukazuje, že se omikron šíří více než pětkrát rychleji než doposud převažující varianta delta. Tomu odpovídají nejen zkušenosti Jihoafrické republiky, ale nově také například Velké Británie, kde denní přírůstky nakažených v posledních dnech překonaly nové rekordy.



To by nebyl takový problém, pokud by dobře fungovala imunita poskytnutá prodělanou nemocí nebo očkováním. Omikron je však i v tomto případě pravděpodobně nebezpečnější než delta. Podle studie Imperial College “prodělaný COVID” funguje jako ochrana před opětovnou (symptomatickou) nákazou omikronem jen z 19 % (v případě delty to bylo 85 %). A podobně špatně vychází zatím předběžné výsledky ohledně účinnosti vakcín - dvě dávky poskytují ochranu jen 0-20 %, zatímco tři dávky 55-80 % (oproti více než 90 % v případě delty). Více na https://www.imperial.ac.uk/news/232698/modelling-suggests-rapid-spread-omicron-england/.



S tím vším by se dalo žít, pokud by platilo, že omikron ve finále vede k méně závažným průběhům nemoci. To možná naznačovaly první nahodilé zkušenosti z jihoafrických nemocnic. První seriózní vědecké studie (jako ta od Imperial College) však nic takového nepotvrzuje a zdá se, že omikron má podobně vážné důsledky jako delta. To bohužel potvrzují i velmi rychlé nárůsty hospitalizovaných v Jihoafrické republice - jejich počet za poslední týden narostl o 60 %. Pokud by něco podobného čekalo Evropu a USA, je to velký problém.



Cestou ven může být teoreticky rychlé očkování třetí dávkou, které však nikdy nebude tak rychlé jako nástup omikronu. A proto nakonec evropským politikům nemusí zbýt nic jiného než opět výrazně omezit sociální kontakty. Toho se trhy po právu bojí. První agresivní reakce ostatně přišla o víkendu z Nizozemí, kde vláda nařídila tvrdý lockdown (zavření všeho krom základních potravin) do poloviny ledna. Tvrdé restrikce na cestování v tuto chvíli zavádějí i ostatní evropské země.



Dobrou zprávou by bezesporu bylo, kdyby čas ukázal, že standardní očkování chrání alespoň proti nejvážnějším průběhům nemoci…, na to zatím vědci nemají dost dat, a proto bude konec roku pro trhy ve znamení velké nejistoty a napětí.





*** TRHY ***



Koruna

Česká měna v průběhu uplynulého týdne nehledě na výrazné globální napětí lehce posilovala. V tomto týdnu je pro ni sice hlavní událostí ČNB a pokud zvýší sazby o 75 bps, může se to koruně líbit. Na druhou stranu varianta omikron pravděpodobně do celého středoevropského regionu přinese výraznější napětí a koruna se mezi svátky může lehce vrátit do defenzivy.



Zahraniční forex

Zprávy ohledně větších hrozeb spojených s variantou omikron hrají dolaru do karet. Věříme proto, že se americké měně může dál dařit. Na druhou stranu nemusí být úplně jednoduché prorazit úrovně okolo 1,12 EUR/USD a otevřít si cestu k 1,10. Bude hodně záležet na tom, do jaké míry bude Fed držet jestřábí směr i ve světle rostoucích inflačních rizik.