Německá výroba automobilů je letos na polovině roku 2017, říká analytik

Německá výroba automobilů je letos na polovině roku 2017. Kvůli nedostatku čipů se vyrobí jen 2,85 milionu osobních vozů. Zjistila to dnes zveřejněná studie Centra automobilového výzkumu (CAR), na kterou upozornila agentura DPA.



V roce 2021 sjede z výrobních pásů tak málo vozů, jako v roce 1974, kdy udeřila ropná krize, zdůraznil vedoucí studie Ferdinand Dudenhöffer. Německé továrny tak čipová krize zasáhla výrazně hůře než jiné země.



Ve větších výrobních závodech ve Spojených státech, Číně, Japonsku, Jižní Koreji a v Mexiku byly procentní poklesy výroby výrazně nižší. V Indii výroba automobilů v roce 2021 dokonce vzrostla. Velké německé automobilky jako , Mercedes-Benz a omezují domácí výrobu více než montáž na zahraničních trzích.



Kromě vyšších cen a nákladů na příklad na elektřinu sehrály v útlumu výroby roli i sociální programy jako kurzarbeit, kdy stát přispívá na mzdy zaměstnanců s nuceně zkrácenou pracovní dobou. Mateřský koncern německého Opelu, společnost Stellantis, tak přihlásila zaměstnance v Eisenachu do tohoto režimu a tamní výrobu modelu Grandland přesunula do Francie.



Dudenhöffer v číslech vidí jasný varovný signál slabosti Německa jako výrobního místa. V příštím roce by se ale podle něj mělo zotavit.



Loni se v Německu zaregistrovalo 2,9 milionu nových osobních vozidel. To představovalo meziročně pokles o 19,1 procenta.