Čtvero zvyšování sazeb Fedu. 2022 jako 2018?

Fed posunul nahoru svá očekávání týkající se ekonomického růstu a naopak snížil očekávání ohledně nezaměstnanosti. K tomu se posunula nahoru očekávaná inflace a ve výsledku tak tento rok můžeme čekat až čtvero zvyšování sazeb. Nejde ovšem o to, že by se vedení Fedu posunulo směrem k jestřábům, prostě jen reaguje na nová data. Pro Bloomberg Markets to uvedl Neil Dutta, který působí jako hlavní ekonom ve společnosti Renaissance Macro Research. „Nejde o jestřábí Fed. Kdyby neudělali to, co udělali, byli by vnímáni tak, že jsou odtrženi od nových dat,“ dodal expert.



Na počátku roku podle ekonoma přijdou opět silná data z trhu práce, inflace nebude jevit známky ochlazení. K tomu se přidává velmi nízká zásoba domů na prodej, protože lidé je stále kupují i za současné vysoké ceny. Dohromady to vše povede k dalšímu přehodnocení růstového a inflačního výhledu a následně k uspíšenému zvedání sazeb. Trhy s tím budou „OK“, protože půjde o reflexi reálného vývoje v ekonomice.



Trhy se tedy nebojí zvyšování sazeb ani ukončení nákupu aktiv. Ale co QT, tedy kvantitativní utahování a pokles rozvahy Fedu? Expert na tyto otázky odpověděl, že historicky je v tomto ohledu relevantní rok 2018, kdy Fed zvyšoval sazby a jeho rozvaha se zmenšovala. A akciový trh v minulém roce znatelně oslabil. Jenže je důležité se ptát, co vlastně za tímto oslabením bylo. Dukka míní, že z větší části nebyla příčinou monetární politika, ale to, že americká vláda zaváděla obchodní restrikce vůči Číně.



V roce 2018 si ekonomika vedla dobře, ale trh táhly dolů „obchodní tweety“. Monetární politika znamenala jen mírnou brzdu a byla více než vyvážena ziskovostí obchodovaných firem. Pokud tedy současná americká vláda nechce opět rozjet obchodní válku s Čínou, trh se podle experta se změnami monetární politiky vypořádá. I díky synchronizovanému globálnímu oživení, které se letos dá čekat a na které ukazují například data týkající se mobility v Asii.

Ohledně tenzí v dodavatelských řetězcích Dukka čeká jejich slábnutí a také růst produktivity. Firmy totiž už nyní investují a to by se mělo již v tomto roce projevit také na produktivitě. Rizikem může být růst mezd, ale ten je vyšší jen v některých odvětvích. Ekonom navíc čeká, že s koncem pandemie vzroste i nabídka práce. Což by mělo snížit mzdové tlaky. „Nelze popírat to, co vidíme například v restauracích,“ řekl Dukka, ale dodal, že změna by měla přijít právě s tím, jak poroste nabídka práce.

Proč v současném prostředí vyšší inflace výrazněji nerostou i výnosy dlouhodobých vládních obligací? Dukka míní, že dluhopisový trh nyní uvažuje ve stylu „uvěříme, až to uvidíme na vlastní oči.“ A k tomu podle něj panuje vysoká poptávka po dlouhodobých dluhopisech ze strany komerčních bank.



