Sazby nahoru, technologie neatraktivní. Kam se obrátit?

Akcie velkých technologických firem mají za sebou dlouhé roky výjimečných zisků. Rostoucí sazby ale dolehnou na jejich vysoké valuace. Pro CNBC to uvedl John Rogers, který stojí v čele společnosti Ariel Investments. Kam se tedy podle něj mají investoři obrátit, když technologie již nebudou tak atraktivní?



Podle experta si v roce 2022 povedou dobře hodnotové akcie. Tedy tituly, které jsou protipólem růstových společností s vysokými valuačními násobky. Není ale možné, že rostoucí sazby zabrzdí celou ekonomiku a v takovém prostředí nebudou nijak excelovat ani hodnotové akcie? Rogers odpověděl, že podle něj ekonomika dále sílí a potvrzuje to prý i nedávný rozhovor s ředitelem jedné velké průmyslové firmy, který si pochvaloval, jak dobře si společnost vede.



Americké hospodářství tak podle investora udržuje svou dynamiku a nezmění to ani rostoucí sazby. Atraktivní se tak v novém prostředí stanou zmíněné hodnotové akcie, které se nyní obchodují s jednocifernými poměry cen a zisků na akcii (PE). A kolikero zvýšení sazeb lze v příštím roce vlastně čekat? Rogers míní, že inflace bude dlouhodobější, než čeká americká centrální banka, a to znamená, že v roce 2022 dojde k více než trojnásobnému zvýšení sazeb, které se očekává nyní. Jak ale bylo zmíněno, ekonomiku by to zpomalit nemělo.



Jako atraktivní byla zmíněna společnost ViacomCBS, která je podle investora extrémně levná. Ukazuje na to například poměr kapitalizace k toku hotovosti, který firma generuje. Akcie této firmy také kupuje její ředitel, což je další známka její atraktivity. A k tomu se přidávají výborné výsledky divize Paramount Plus. Vedle toho považuje Rogers za zajímavou akcii společnosti Madison Square Garden i přesto, že si v posledním roce nevede nijak dobře.



Následující graf ukazuje historický vývoj valuací růstových a hodnotových akcií. Konkrétně jde o poměr hodnoty společnosti k tržbám generovaným za poslední rok, který ukazuje, že růstové tituly se nyní obchodují na historických valuačních maximech, zatímco hodnota koriguje z maxim dosažených jen po roce 2008:







Zdroj: CNBC, Isabelnet, Twitter