Rozbřesk: Nálada v české ekonomice se mírně zlepšuje

To nejhorší, co další vlna pandemie přinesla, má už ČR snad za sebou a v ekonomice se začínají opět objevovat náznaky optimismu. Na začátku měsíce to už naznačil index nákupních manažerů, k němuž se včera přidal i konjunkturální průzkum statistického úřadu, podle kterého se zvýšila důvěra u podnikatelů i spotřebitelů. Tedy s výjimkou služeb, které jsou na vývoj nákazy (a zejména na restrikce s ní spojené) mnohem citlivější.



Podíváme-li se na podrobné výsledky průzkumu, je vidět, že zlepšení nálad ve firmách je spojeno především s očekávaným růstem poptávky v dalších měsících. Podnikatelé předpokládají, že nový rok přinese zvýšený zájem o průmyslové výrobky, stavební práce i výkony ve službách. Na stávajících zakázkách v průmyslu však zatím žádné vzedmutí poptávky vidět snad ani není. Zajištěnou práci mají firmy na zhruba osm měsíců, což je nejméně za posledního dva a půl roku, využití stávajících kapacit nebo výkony za poslední tři měsíce rovněž nejsou zatím až tak přesvědčivé. Jestli z průzkumu vyplývá něco opravdu téměř jistého, tak je to další růst cen, protože očekávání výrobní inflace je v podstatě rekordní.



Zlepšení situace naproti tomu předpokládají firmy v oblasti obchodu, byť i nadále počítají s rychlým růstem cen. Vlastně jejich „inflační očekávání“ je nyní nejvyšší za posledních 14 let, protože takto plošně firmy předpokládaly růst cen naposledy před finanční krizí v roce 2007. S důvěrou ve službách naproti tomu zamával v posledním měsíci covid, který zvyšuje nejistotu nejenom z potenciálních restriktivních opatření, ale i z vlastní reakce zákazníků. Nepřekvapí proto určitá skepse, pokud jde o očekávané zhoršení ekonomické situace ve službách nebo nižší ochota nabírat zaměstnance.



Celkově ukazatelé důvěry v ekonomice naznačují po podzimním pádu určitou stabilizaci a zejména mírný optimismus, pokud jde o další vývoj poptávky. Jestli se zcela naplní, se teprve ukáže, nicméně samotný růst důvěry je pozitivním signálem, že se ekonomice nevede tak zle, jak třeba předpokládala listopadová prognóza centrální banky. Výrazná inflační očekávání však naproti tomu potvrdil i tento prosincový průzkum.



TRHY

Koruna

Koruna vstoupila do posledního týdne roku těsně nad hranici 25 EUR/CZK, kde také prozatím setrvala. Začíná být sice opět citlivější na rozšiřující se úrokový diferenciál, zvlášť když přicházející zprávy zatím nasvědčují, že nová varianta koronaviru nemusí být tak nebezpečná jako delta. Navíc ČNB v tomto cyklu ještě neřekla své poslední slovo a hned v únoru se budou sazby opět zvyšovat. Kde se asi zastaví, naznačil včera v Radiožurnálu šéf centrální banky: „Neočekávám, že bychom šli se sazbami nad pět procent. To si myslím, že je prakticky vyloučeno.“ Když ho vezmeme za slovo, tak základní sazba ČNB se může už za krátko dostat 500-550 bodů nad depo sazbu ECB.



Zahraniční forex

Eurodolar se včera pohyboval bez větších výkyvů blízko úrovně 1,132. Finanční trhy v tomto čase obvykle nepřekypují likviditou a kalendář ekonomických událostí je téměř prázdný, takže nový směr si dolar začne hledat až s oživením obchodování v úvodu nového roku.