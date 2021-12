Světová logistika se stále potýká s nedostatkem pracovníků, situaci ztěžuje omikron

S nedostatkem zaměstnanců se stále více potýkají logistické společnosti, od globálních gigantů po malé firmy, kvůli koronavirové variantě omikron, jejíž šíření nutí státy k dalším a tvrdším protipandemickým opatřením. Podle Mezinárodní unie silniční dopravy (IRU) je nyní neobsazena přibližně pětina všech pracovních míst profesionálních řidičů kamionů, přestože mnozí zaměstnavatelé nabízejí zvýšené mzdy. Zpět na paluby lodí se nehrnou ani námořníci, napsala agentura Bloomberg.



"Rok 2022 se pro vlastníky nákladu rýsuje jako další rok vážného narušení provozu, nedostatečné nabídky a extrémních nákladů," uvedl analytik Simon Heaney z poradenské společnosti Drewry, která se zabývá námořní dopravou. "Virus opět ukazuje, že situaci diktuje on," dodal. Analytik očekává, že příští rok se odvětví dopravy dál nebude dostávat zaměstnanců a budou jej omezovat protipandemická opatření.



V Rumunsku nechce mnoho řidičů kamionů přijímat práci na dlouhé trasy do jiných částí Evropy. Odrazují je zácpy až 50 kilometrů dlouhé a bezmála denní čekání na unijních hranicích. Problematické jsou zejména země, kde přibývá nakažených, konstatoval Alex Constantinescu, šéf společnosti Alex International Transport 94 SRL, která provozuje 130 kamionů. S nedostatkem řidičů se firma potýkala už před pandemií covidu-19 a později se situace vyostřila. Za poslední tři roky přitom společnost zvýšila mzdy přibližně o 30 procent.



"Dlouhé hodiny na cestách, spaní v kabině a nyní nevíte, zda lidé, se kterými přicházíte do styku, nemají virus. Řízení kamionu už není příliš atraktivní," povzdechl si Constantinescu, který dopravní firmu založil před 27 lety. "Nevidím žádnou novou generaci řidičů," dodal.



V Británii řady řidičů nákladních aut v letošním druhém čtvrtletí oproti roku 2019 prořídly o 23 procent, tedy přibližně o 72.000 lidí, vyplývá z údajů sdružení Logistics UK. V Číně drží řidiče mimo kabiny kamionů strach z velmi přísných karantén. Peking se snaží potlačit pandemii politikou "nulové tolerance". Minulý týden bylo kvůli ohnisku koronavirové nákazy uzavřeno třináctimilionové město Si-an, metropole provincie Šen-si.



S obdobnými problémy se potýká i lodní doprava. Krize, která bránila námořníkům dostat se domů a nechat se vystřídat čerstvou posádkou, se většinou zmírnila. V polovině listopadu však na palubách lodí podle ukazatele The Neptune Declaration Crew Change Indicator zůstávalo po vypršení smlouvy méně než pět procent námořníků, což je pokles z devíti procent v polovině července. Nyní je společnosti nemohou nalákat zpět.



Singapurský provozovatel tankerů Western Shipping uvedl, že asi pětina z jeho přibližně tisíce námořníků se nechce vrátit na lodě. Zhruba pět procent z 30.000 námořníků společnosti Anglo-Eastern Univan Group dalo minulý měsíc najevo, že nemají zájem o novou smlouvu.