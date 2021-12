Deutsche Bank musí zaplatit pokutu 8,66 milionů eur za nedostatečný dohled nad transakcemi se sazbami Euribor

Německý regulační úřad BaFin vyměřil finančnímu ústavu pokutu 8,66 milionu eur (215,7 milionu Kč) za nedostatečný dohled nad transakcemi s mezibankovními sazbami Euribor. Úřad to dnes oznámil v tiskové zprávě. Největší německá banka sankci přijala a uvedla, že už dohled zlepšila. Akcie stagnují.



Sankce je pro další nepříjemností, protože ten stejný úřad už jí v dubnu nařídil, aby zlepšila mechanismus boje s praním špinavých peněz. Pověsti banky ale za posledních deset let uškodilo více kauz.



"Banka v určitých okamžicích nepoužívala efektivní systém prevence, kontroly a pravidel," uvedl BaFin. Ten je v Německu regulačním úřadem pro finanční trh.



"Deutsche Bank nemá informace, že by pokutovaná záležitost vedla k nesprávným údajům, které dostává správce sazby," uvedla podle agentury Reuters banka. Euribor je referenční mezibankovní sazba, od které se ve finančním sektoru odvíjí úročení mnoha úvěrů a smluv.



O zlepšení své pověsti se pod novým vedením ale snaží i BaFin. Tomuto úřadu kritici i někteří politici z Křesťanskodemokratické unie (CDU) bývalé kancléřky Angely Merkelové vyčetli, že špatně dohlížel na finanční společnost Wirecard. Ta loni kvůli podvodům vyhlásila insolvenci.



V době, kdy vyšly najevo podvody ve Wirecard, byl ministrem financí sociální demokrat (SPD) Olaf Scholz. Toho začátkem prosince zvolil německý parlament novým německým kancléřem.