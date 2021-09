Přijde tvrdá korekce na akciích, varuje tým Deutsche Bank

že zisky na akciích nemusí pokračovat to dokážu říct i já :D Akcie sice jsou hodně napálené, ale upřímně je inflace a lidi mají dost peněz na hraní, takže to nevidím tak černě. Kdybych ještě musel chodit do práce, tak bych z každé výplaty přikupoval akcie. A tak to dělá hodně lidí a díky různým RH a eT platformám, navíc masivně propagovaným, je to dnes jednoduší než kdy dřív. Z toho důvodu mohu říct vedle úvodní věty i tuto: zisky na akciích mohou pokračovat :D Informační hodnotu má stejnou jako ta první. Každopádně, když se člověk nezapákuje, tak mu dočasná korekce nemusí vadit, stejně to časem vyleze zpátky a ještě dál (pokud nezvolí hodně blbě).

PetMa