BMW očekává růst poptávky po elektromobilech, plánuje vytvořit až 6 000 nových pracovních míst

Německá automobilka plánuje v příštím roce vytvořit až 6000 nových pracovních míst, aby se připravila na rostoucí poptávku po svých elektrických vozech. Řekl to v rozhovoru s deníkem Münchner Merkur generální ředitel automobilky Oliver Zipse.



Zipse uvedl, že je na dobré cestě v transformaci, má závody připravené na výrobu elektromobilů a očekává příští rok další růst prodeje. To je také důvod, proč plánuje zvýšit příští rok počet pracovníků o pět procent.



BMW doposud prodala více než jeden milion elektrických vozů, a to jak čistě elektrických, tak hybridních. Do roku 2025 plánuje zvýšit prodej čistě elektrických vozů na dva miliony.



Zipse se také domnívá, že vzhledem k současným investicím výrobců polovodičů by měl být problém s jejich nedostatkem do roka zažehnán. "Očekávám, že do konce příštího roku bude situace do značné míry normální," uvedl.



Zipse také prohlásil, že poptávka po elektromobilech je velmi vysoká. "Náš i4 je vyprodán na několik měsíců, stejně jako model iX," řekl. V příštím roce chce automobilka představit elektrickou verzi svého luxusního sedanu řady 7.



Cílem automobilky je, aby do roku 2030 měly elektromobily na jejím celkovém prodeji podíl nejméně 50 procent. Zipse ale varoval, že velkou překážkou rychlejšího rozšíření elektromobilů mezi zákazníky je nedostatek dobíjecí infrastruktury v Evropě, kde nyní počet elektromobilů roste pětkrát rychleji než infrastruktura. Také z toho důvodu je proti zákazu aut se spalovacím motorem, napsaly agentury DPA a Reuters.