GM loni poprvé za 90 let ztratila vedoucí pozici v USA, předstihla ji Toyota

Japonská automobilka Motor loni v prodeji aut ve Spojených státech překonala amerického konkurenta (GM). Ten tak poprvé od roku 1931 přišel o vedoucí pozici na domácím trhu. Vyplývá to podle agentury Reuters z údajů, které dnes firmy zveřejnily.



Toyota oznámila, že loni zvýšila prodej v USA o deset procent na 2,332 milionu vozů. Prodej na americkém trhu naopak klesl o 13 procent na 2,218 milionu vozů, píše Reuters. Spojené státy jsou druhým největším automobilovým trhem na světě za Čínou.



Viceprezident amerických aktivit Toyoty Jack Hollis uvedl, že japonský podnik se svým úspěchem v USA nehodlá vychloubat. je podle něj vděčná za své věrné zákazníky, ale nesoustředí se na to, aby byla jedničkou.



Mluvčí dnes upozornil, že jeho firmě se loni v USA dařilo v oblasti sportovně-užitkových a dodávkových automobilů, které přinášejí vyšší zisky než běžné osobní vozy. Loňský rok byl poznamenán nedostatkem polovodičů, který narušil výrobu aut po celém světě. To donutilo automobilky soustředit se na ziskovější modely. Šéfka Mary Barraová navíc již delší dobu klade větší na důraz na ziskovost než na objem prodeje, v důsledku čehož automobilka opustila Evropu a další trhy, na kterých byla ztrátová.



Analytici předpokládají, že za celý loňský rok se ve Spojených státech prodalo asi 15 milionů aut. Prodej tak zůstal výrazně pod pětiletým průměrem z let 2015 až 2019, který činí 17,3 milionu aut. Společnost IHS Markit předpokládá, že v letošním roce se prodej zvýší na 15,5 milionu.



Loni také výrazně rostly ceny nových aut. Společnost Edmunds uvedla, že průměrná cena nového vozu v listopadu vystoupila na rekordních 45.872 USD (přes milion Kč) z 39.984 USD v listopadu 2020. U ojetých vozů pak společnost Edmunds na letošní rok předpovídá, že jejich ceny poprvé překročí hranici 30.000 USD.



V roce 2020 automobilka prodala v USA 2,55 milionu aut, zatímco 2,11 milionu. Třetí byl Motor, který prodal 2,04 milionu vozidel.



IHS Markit odhaduje, že po celém světě se letos prodá téměř 82,4 milionu automobilů. To by bylo zhruba o 3,7 procenta více než loni, kdy prodej podle odhadů vzrostl o 2,9 procenta.