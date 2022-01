Trh práce může rozvířit závěr týdne, zatím převládá vyčkávání

Pátek je z pohledu hlavních finančních trhů zatím poměrně klidný. Wall Street se jako celek včera příliš nikam neposunula a dnes navazují evropské akciové trhy. Hlavní indexy jsou na tom smíšeně při malých změnách. Podstatný pohyb nesledujeme ani na výnosech dluhopisů či na eurodolaru, který momentálně lehce stoupá na 1,1315. Zlato zůstává dole, ropa si drží směr vzhůru.

Do hry příliš nezasáhla německá průmyslová výroba, která v listopadu poklesla více, než se čekalo. Jiné to ovšem bude odpoledne s americkými daty z trhu práce. Úvod roku charakterizuje upevňování očekávání, že Fed rychle pokročí s normalizací politiky. Příznivý vývoj trhu práce by byl argumentem, že s tím netřeba nijak vyčkávat, takže teoreticky negativní signál pro dluhopisy i růstové akciové spektrum. Jak bylo zmíněno, v prvních letošních dnech už se očekávání posunula a další pohyb by neměl být velký. I tak by ale dobrá data (aspoň jak se čeká) pro nás byla signálem, že rotace do hodnoty má prostor pokračovat. Indikace, které jsme dostali o trhu práce za prosinec, byly zatím slibné.

Kromě nových čísel je na programu také několik vystoupení zástupců Fedu, která se po nervózní tržní reakci na zápis z jednání budou pozorněji sledovat.

Koruna se konsoliduje u 24,50 za euro. Domácí data vyšla docela příznivě, když zahraniční obchod za listopad překvapivě vykázal přebytek po předchozích výrazných schodcích. Ty byly podle nás jednou z brzd pro korunu v minulých měsících, nyní tomu už zřejmě bude jinak. Pomohl rychlejší odraz průmyslu směrem nahoru. Naproti tomu by nás ale nemělo už čekat velké překvapení u sazeb, které se blíží k vrcholu. Navíc budování pozic na začátku roku, které koruně může nyní pomáhat, je přechodný faktor.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:59 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.5351 0.0424 24.5690 24.4776 CZK/USD 21.6770 -0.1520 21.7415 21.6500 HUF/EUR 359.3850 -0.2482 360.5100 358.7800 PLN/EUR 4.5577 0.0382 4.5594 4.5517

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.2159 0.0739 7.2160 7.1977 JPY/EUR 131.0810 0.1620 131.1180 130.9050 JPY/USD 115.8370 -0.0099 115.9630 115.7390

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8348 0.0210 0.8356 0.8338 CHF/EUR 1.0424 0.1614 1.0428 1.0402 NOK/EUR 10.0264 -0.2265 10.0545 10.0111 SEK/EUR 10.3183 -0.1442 10.3525 10.2902 USD/EUR 1.1316 0.1677 1.1318 1.1300

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3972 0.0699 1.4002 1.3931 CAD/USD 1.2714 -0.1335 1.2732 1.2707