Zahraniční obchod ČR byl v listopadu po pěti měsících v přebytku

Zahraniční obchod Česka vykázal loni v listopadu po pěti měsících, kdy byl ve schodku, přebytek 5,7 miliardy korun. V meziročním srovnání byl však o 26,3 miliardy Kč nižší. Bilanci nepříznivě ovlivnil zejména větší deficit obchodu s ropou a zemním plynem kvůli zdražení na světových trzích, naopak kladný vliv na ni měl meziročně větší přebytek obchodu s elektřinou a plynem. Vyplynulo to z předběžných údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ), který je dnes zveřejnil na svém webu.



Dovoz a vývoz byly ve sledovaném měsíci meziročně vyšší. Vývoz zboží stoupl o 8,1 procenta na 380,4 miliardy Kč a jeho dovoz o 17,1 procenta na 374,7 miliardy Kč. "K jejich vyšší hodnotě přispěly zejména rostoucí ceny energií a vstupních surovin, naopak obchod s motorovými vozidly a jejich díly narůst obou ukazatelů brzdil," uvedla ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ Miluše Kavěnová. Loňský listopad měl o jeden pracovní den více než listopad 2020.



U obchodu s ropou a zemním plynem, který podle statistiků nepříznivě ovlivnil celkové saldo zahraničního obchodu, se meziročně prohloubil schodek o 7,6 miliardy. Vyšší deficit vykázalo také obchodování s počítači a elektronikou a s základními kovy, a to o 7,2 miliardy a 5,1 miliardy. Obchod s motorovými vozidly skončil v přebytku, který by meziročně o 4,5 miliardy Kč nižší.



Naproti tomu přebytek obchodu s elektřinou, plynem, párou a klimatizovaným vzduchem vlivem růstu ceny i vyššího vyvezeného množství elektřiny meziročně stoupl o 8,3 miliardy korun. Zvýšení přebytku zaznamenal také obchod s produkty souvisejícími s odpady, meziročně byl vyšší o více než miliardu.



Bilance zahraničního obchodu se státy Evropské unie skončila v jedenáctém měsíci loňského roku přebytkem 76,3 miliardy korun, meziročně tak byl o 2,6 miliardy Kč nižší. Podle ČSÚ kleslo kladné saldo obchodu s Francií a zvětšil se deficit obchodu s Polskem. Aktivum obchodu s Německem a Slovenskem ale stouplo.



Schodek obchodu s mimounijními státy se meziročně zvětšil o 23,6 miliardy na 68,5 miliardy Kč. Narostl deficit obchodu s Čínou a přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance obchodu s Ruskem a Kazachstánem, uvedl ČSÚ.