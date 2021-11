Powell přestává mluvit o přechodné inflaci a další debata o vakcínách. Akcie dnes střídají směry

Vývoj na finančních trzích je dnes zajímavý. Akcie v Evropě začaly negativně, aby se postupně zvedaly a hlavní indexy své ztráty zredukovaly. DAX je v záporu o 0,2 procenta, podobně jako FTSE 100, CAC 40 i AEX. Amerika po otevření slušně rostla, ale pak se stáhla níž. S&P 500 je -0,6 pct, Nasdaq momentálně klesá o 0,4 pct.

Debata o účinnosti vakcín proti nové variantě omikron pokračuje. Nejprve trhy rozladil šéf Moderny, podle něhož bude účinnost současných vakcín nižší, bude třeba nové vakcíny a její masové rozšíření si vyžádá měsíce času. Naproti tomu Oxfordská universita spolupracující s Astrazenecou uvádí, že určitou účinnost by současné vakcíny mít měly. Dosud poskytovaly slušnou ochranu proti vážnému průběhu covidu a údajně chybí evidence, že by tomu bylo nyní jinak. , jako další významný hráč, se zatím do odhadů nepouští a nechává si dva až tři týdny na zkoumání.

Vedle toho se překvapivě propadl chicagský index aktivity, ovšem jeho úroveň 61,8 bodu nadále vypovídá o velmi slušné expanzi. Momentálně také probíhá vystoupení předsedy Fedu, ze kterého padají zajímavé informace. Jerome Powell sice uvádí, že omikron přináší zvýšenou nejistotu do inflačního výhledu, ale i tak vyslal jestřábí signál. Test Fedu pro inflaci byl podle něho jednoznačně splněn a je čas přestat mluvit o přechodné inflaci. Vystoupení dál pokračuje a zatím posílá výnosy mírně vzhůru, zatímco pomáhá dolaru k redukci denních ztrát a doléhá na americké akcie. Ty po dalších Powellových slovech oohledně možného urychlení taperingu klesají o více než jedno procento.

Americké kratší dluhopisové výnosy po slovech šéfa Fedu obrátily do plusu, delší zůstávají níž, 10Y výnos je stále 5 bazických bodů pod včerejškem. V Německu i jinde v Evropě jsou výnosy dole. Eurodolar během dne mířil vzhůru, načež zaváhal a obchoduje se na 1,1310. Nižší výnosy a slabší dolar odpoledne nejprve popohnaly vzhůru zlato, které však své zisky následně koriguje. Ceny energií míří celkem výrazně dolů, když ropa ztrácí 3,5 pct a americký plyn je dole o 7 procent.

Pro českou korunu je dnešek nakonec pozitivní. Na páru s ustupujícím dolarem si připisuje skoro procento, vůči euru jsou její zisky jen mírné a kurz se drží u 25,55. Domácí měně mohla trochu pomoci data o HDP, díky čemuž se ubránila vnějším vlivům. Obavy z koronaviru, které jsou nyní klíčovým tématem, však hrají proti ní.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:55 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.5582 -0.0882 25.6506 25.4808 CZK/USD 22.6570 -0.2913 22.7120 22.4445 HUF/EUR 365.5887 2.1624 369.0400 365.0000 PLN/EUR 4.6657 2.6175 4.6935 4.6570

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.1816 -7.8600 7.2517 7.1692 JPY/EUR 128.0650 -2.9020 128.3880 127.8170 JPY/USD 113.5450 -0.2562 113.6090 112.5480

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8501 0.1810 0.8525 0.8482 CHF/EUR 1.0425 -0.0192 1.0446 1.0415 NOK/EUR 10.2905 2.9033 10.3161 10.1732 SEK/EUR 10.2404 -0.0869 10.3447 10.2268 USD/EUR 1.1281 0.1980 1.1383 1.1265

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4075 0.2246 1.4100 1.3945 CAD/USD 1.2809 0.3445 1.2812 1.2749