Víkendář: Blackrock o zelených investicích. A jejich odolnost během propadu trhu

Emily Woodland stojí v čele divize „udržitelných“ investic ve společnosti a na Bloomberg Markets vysvětlovala, kam se firma v této oblasti konkrétně zaměřuje. Její klienti kladou na první místo alternativy k tradičním energetickým zdrojům, kterými jsou fosilní paliva. Jde tedy o obnovitelné energie, nové zdroje paliv, ale také o uskladnění energie a infrastrukturu, které jsou spojené s posunem k novému energetickému modelu. Druhou významnou oblastí je pak doprava.



Svět se podle expertky posouvá k nízkoemisní dopravě a autonomii. Tedy k samořídícím dopravním prostředkům. Všechny tyto změny budou vyžadovat velký objem investic, a to nejen na úrovni automobilek a výrobců baterií, ale v celé výrobní vertikále. A v neposlední řadě se zajímá o širší trendy ve společnosti a ekonomice, které s udržitelností také souvisí. Příkladem může být třeba sektor vzdělávání.



Rozvíjející se země budou podle expertky na nadcházející změny potřebovat ročně kapitál ve výši kolem bilionu dolarů ročně. Ten jim mohou poskytnout vyspělé země s dostatkem kapitálu, významnou roli tu bude hrát spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem. Z celosvětového hlediska pak bude rozhodující vývoj v Indii a Číně. Woodland míní, že právě ta potáhne technologický rozvoj v oblasti obnovitelných zdrojů a změn v energetice a souvisejících odvětvích.







Náskok Číny je v některých oblastech zřejmý již nyní, platí to například o elektromobilitě. Ambiciózní plány nyní oznámila také Indie a to sebou podle Blackrocku přinese „masivní investiční příležitosti v energetické infrastruktuře“. Bloomberg k diskusi přidal následující graf, který ukazuje vývoj objemu vydávaných „zelených“ dluhopisů. Tedy obligací, které by měly financovat projekty s pozitivním environmentálním dopadem. Během první poloviny letošního roku byly podle grafu vydány zelené dluhopisy v téměř stejném objemu jako v roce 2020:



Zdroj: Bloomberg Markets



ESG investice byly také tématem analýzy prezentované na stránkách VoxEU. Rui Albuquerque, Yrjo Koskinen a Raffaele Santioni analyzovali vývoj během propadu trhu v roce 2020 a zjistili, že jej stabilizovaly fondy, které se orientují na ESG a mají vysoký ESG rating. A data ukazují také to, že v tomto období panoval větší zájem o ESG akcie, a to i ze strany fondů, které se neprezentují jako ESG.



Zdroj: VoxEU, Youtube, Bloomberg