Toyota poráží GM a co přinese automobilkám rok 2022

dokázala v minulém roce prodat v USA více aut než , což se stalo poprvé za téměř sto let. Na Yahoo Finance hovořil o minulém roce v tomto odvětví a o výhledu na rok letošní Jominy ze společnosti J.D. Power, podle kterého je právě známá pro excelentní výrobní procesy a schopnost prosperovat v těžších časech, což byl i minulý rok. Přesto by ale expert podle svých slov neodepisoval, protože má řadu zákazníků, kteří čekají na zvýšení zásob, a zmíněná změna v americkém žebříčku prodejů může být jen přechodná.



Obvyklé roční prodeje vozů dosahují v USA přibližně 17 milionů, minulý rok dosáhly asi 15 milionů a bylo tomu tak již podruhé v řadě. To podle experta znamená, že tu je neuspokojená poptávka, která nyní dosahuje úrovně asi 4 milionů vozů. Jominy míní, že letošní rok přinese normalizaci a prodeje se posunou někam k 16 milionům kusů. V současné době se ale zásoby nově vyrobených vozů nacházejí stále velmi nízko, a to mimo jiné znamená, že automobilky nemají velkou motivaci k různým pobídkám, které by zákazníky přesvědčily ke koupi vozu.



Pro automobilky je obvyklé, že mají zásoby vysoko a snaží se různými způsoby podpořit jejich prodeje. Současná situace je ale tedy úplně opačná a Jominy míní, že ani růst produkce očekávaný v letošním roce na tom nic moc nezmění. Příčinou je popsaná neuspokojená poptávka z minulých let, která stále převyšuje predikovaný nárůst výroby.



Nemůže cenu automobilů se spalovacími motory tlačit dolů cena elektromobilů upravená o vládní pobídky? Na Yahoo Finance v této souvislosti poukázali na očekávaný rozjezd výroby a prodejů SUV Ocean od společnosti Fisker, které by se po zohlednění vládních pobídek mělo prodávat levněji než vozy se spalovacími motory. Jominy k tomu uvedl, že Ocean je krásný vůz, ale ještě se nevyrábí. Konečná prodejní cena tak není úplně jistá. Na trh se také podle experta chystá záplava nových elektromobilů, některé z nich, jako například Silverado od , by měly být naceněny „velmi agresivně“.







Zdroj: Fisker



Mezera mezi poptávkou a nabídkou na trhu s novými vozy vytváří tlak i na trhu s vozy ojetými. S tím, jak se bude tato mezera uzavírat, ale tlak poleví. Podle experta se to projeví i na cenách ojetých vozů, které doposud prudce rostly. Jelikož se ale výroba bude zvedat jen postupně, čeká spíše mírný pokles cen ojetých aut, takže ceny se tu budou stále držet nad historickým standardem.



Zdroj: Yahoo Finance