Dolar nahoru, Čína ve stále stejném kruhu. Co ještě říká stratég z BBH?

Turecká lira se chová učebnicově, chyby v ekonomické politice nějaké rozvíjející se země vedou k oslabení kurzu, který následně zesiluje a zesiluje. V tomto případě se projevuje i nízká likvidita. Poslední vládní kroky přitom na fundamentu nic nemění, jen převádějí měnová rizika, kterým čelí domácnosti a firmy, na vládu. Pro Bloomberg Markets to uvedl měnový stratég Win Thin ze společnosti Brown Bothers Harriman, podle kterého je v případě turecké liry rozhodující vysoká inflace a uvolněná monetární politika. Což znamená, že nějaký soustavný obrat se na této měně čekat nedá. Co americký dolar?



Stratég připomněl, že na konci roku 2020 vládla vůči dolaru skepse, ale ten nakonec posiloval i proto, jak si vedla americká ekonomika. Tahouni jeho růstu by přitom podle experta měly přetrvávat v letošním roce. Ekonomika je totiž silná, Fed se otočil směrem k jestřábí politice. Velká část toho by již mohla být odražena v kurzu americké měny, ale stratég míní, že trhy stále podceňují to, jak moc může Fed svou monetární politiku utáhnout. Je to patrné i z odhadované výše takzvaných terminálních sazeb. Tedy sazeb, na kterých by se měla monetární politika v delším období stabilizovat.



Podle experta jsou nyní tato očekávání nastavena zhruba na 1,5 %. Přestože by se ale inflace normalizovala, reálné sazby by zůstaly i na konci cyklu utahování stále v záporu. Což je „vysoce nepravděpodobné a v podstatě bez precedentu“. V předchozích cyklech byl přitom Fed mnohem více nakloněn k jestřábům než trhy a nakonec se většinou ukázalo, že pravdu měly právě ony. To znamená, že monetární politiku nakonec nebylo nutno utahovat tolik, jak indikoval Fed. Současná situace ale nakonec podle experta vyústí v to, že pravdu bude mít Fed a politiku bude tentokrát nutno utáhnout více, než se domnívají trhy.



Na otázku týkající se kurzu čínské měny Thin odpověděl, že čínská ekonomika si zas a znovu prochází stejným cyklem. Vláda hovoří o tom, že je nutné snížit dluhovou zátěž, pak ale zpomalí tempo hospodářského růstu a vláda opět šlápne na plyn, což dluhy zvýší. To samé se podle stratéga děje i nyní, což je pro renminbi negativní. Celkovou tezi o silném dolaru pak podporuje i politika ESG a Bank of Japan, která bojuje s deflací. Tyto centrální banky budou velmi opatrné se stahováním akomodace, euro i jen tak mohou stále oslabovat.



Na dotaz týkající se britské libry stratég uvedl, že tu je celá řada faktorů počínaje stahováním monetární a fiskální akomodace a konče brexitem, který stále znatelně negativně doléhá na britskou ekonomiku. Patrné je to například z čísel zahraničního obchodu. Celkově pak Thin tuto měnu hodnotí spíše s negativním výhledem.



O dolaru hovořil na Bloombergu i Zach Pandl z . Podle něj bude letos globální ekonomika sílit, inflační tlaky v USA ale zeslabí. To Fedu umožní přistupovat ke změně své monetární politiky jen postupně a vše dohromady znamená, že dolar by měl letos mírně oslabovat. Podle experta pro tuto tezi hovoří i to, že zvedat sazby bude řada dalších centrálních bank. Navíc nezáleží jen na tom, kam půjdou sazby v USA, ale také jaký bude úrokový diferenciál mezi touto zemí a dalšími.



Zdroj: Bloomberg Markets