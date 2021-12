Akciová výjimečnost USA bude uvadat, domnívá se JPMorgan

Americké akcie by si v příštím roce měly vést dobře, ale ne tak jako akcie zahraniční. Pro Bloomberg Markets to uvedla Joyce Chang, která vede globální akciový výzkum v Chase & Co. Hlavním důvodem jsou valuace, protože ty jsou na amerických trzích mnohem výš než ve zbytku světa. To ale není jediný důvod.



Chang se domnívá, že pro mezinárodní trhy hovoří i obrat v růstovém cyklu. Zejména rozvíjející se trhy se totiž odráží od svého růstového dna. Za atraktivní považuje expertka zejména některé evropské trhy, ale i Čínu, která byla letos pod tlakem, a to se projevilo i na nízkých valuacích. Zajímavá má být také Brazílie. Jinak řečeno, dosavadní „americká výjimečnost“ bude upadat i přesto, že tamní ekonomika by stále měla růst znatelně nad svým potenciálem, a to i díky silným spotřebitelským výdajům.



Zatímco v USA se diskutuje o tom, kdy začne Fed zvedat sazby, v jiných zemích již cyklus růstu sazeb začal. Z perspektivy cyklu monetární politiky je podle expertky zajímavá zmíněná Čína a Brazílie, ale také třeba Velká Británie. Na některých rozvíjejících se trzích byla přitom monetární politika změněna „dost agresivně“. K tomu Chang dodala, že americké trhy čeká v roce 2022 návratnost dosahující vyšších jednociferných čísel, ale u některých mezinárodních trhů půjde o čísla dvojciferná.







Na čínském trhu by Chang byla podle svých slov stále opatrná ve vztahu k realitnímu sektoru, ale atraktivní je naopak sektor spotřebního zboží či obnovitelné energie a průmysl. K tomu dodala, že tlak ze strany nové regulace bude pokračovat, ale na druhou stranu se objevují známky uvolnění finančních podmínek a obratu v ekonomice, která dosáhla svého lokálního dna ve třetím čtvrtletí roku 2021. Vedle realit je na tomto trhu dobré být opatrný i u sektoru zdravotní péče.



Realitní sektor si v Číně prošel významnou korekcí a v cenách jeho akcií toho je „odraženo hodně“. Podle expertky ceny například implikují neschopnost splácet dluhy u 35 – 40 % subjektů, ona sama se nicméně domnívá, že reálně to bude přibližně polovina tohoto čísla. Následující graf ukazuje vývoj indexu ekonomických překvapení u vybraných ekonomik včetně Číny:





Zdroj: , Bloomberg, Youtube